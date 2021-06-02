Рассекречены интерьер, характеристики и цены BMW i4

После предварительного показа в марте баварцы представили BMW i4 в полном объеме — в том числе с топ-версию. BMW i4M50.

Итак, анонсированное 4-дверное Gran Coupe, созданное на новой электрической платформе BMW, по факту оказалось практичным лифтбеком (объем багажного отсека от 470 до 1290 литров) размерами примерно с BMW 3-й серии.

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5-дверный кузов с батареей, интегрированной в силовую структуру днища, получил оперение, которое выполнено с обильным применением алюминия, а двери — безрамочные и с утопленными ручками. Оптика у i4 исключительно диодная, а фирменные ноздри выполнены закрытыми — требования аэродинамики неумолимы.

Интерьер отделан экологичными материалами, а главная особенность — так называемый цифровой кокпит. Такое определение в BMW дали комплексу из двух дисплеев под общим изогнутым стеклом. Перед водителем — виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а правее расположен 14,9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы iDrive восьмой генерации: голосовой ассистент, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, функция обновления "по воздуху".

Подвески у i4 аналогичны 3-й серии: спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажная конструкция, причем с пневматикой.

В движение BMW i4 приводится электромотором, на который с аккумулятора с 400-вольтовой архитектурой и емкостью 83,9 кВт∙ч. Кстати, по сравнению с электрическим первенцем баварской фирмы — BMW i3 — удельная емкость аккумулятора i4 увеличилась на 40%.

[ + – ] Начальная версия BMW i4 eDrive40

Начало поставок машин клиентам запланированы на будущую осень: в ноябре первые покупатели получат одномоторную заднеприводную BMW i4 eDrive40 (мощность — 340 л.с., 0-100 км/ч за 5,7 с, запас хода — 590 км по циклу WLTP) или же двухмоторный полноприводный i4M50 (мощность — 544 л.с., 0-100 км/ч за 3,9 с, запас хода — 510 км).

Цены в Европе варьируются от 58300 до 69900 евро в зависимости от модификации.

Ранее Фокус сообщал, что новый флагманский кроссовер BMW X7 вышел на ходовые испытания. Машина была замечена на гоночной трассе Нюрбургринг.

Также мы рассказывали, что в подразделении BMW Classic закончили реставрацию уникального суперкара BMW M8 1990 года с мотором V12. 640-сильный автомобиль так и не пошел в производство, оставшись в единственном экземпляре.