Розсекречені інтер'єр, характеристики і ціни BMW i4

Після попереднього показу в березні баварці представили BMW i4 в повному обсязі — зокрема з топ-версією BMW i4M50.

Отже, анонсоване 4-дверне Gran Coupe, створене на новій електричній платформі BMW, за фактом виявилося практичним ліфтбеком (обсяг багажного відсіку від 470 до 1 290 літрів) розмірами приблизно з BMW 3-ї серії.

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5-дверний кузов із батареєю, інтегрованої в силову структуру днища, отримав оперення, яке виконане з рясним застосуванням алюмінію, а двері — безрамкові й з утопленими ручками. Оптика в i4 виключно діодна, а фірмові ніздрі розроблені закритими — вимоги аеродинаміки невблаганні.

Інтер'єр оздоблений екологічними матеріалами, а головна особливість — так званий цифровий кокпіт. Таке визначення в BMW дали комплексу з двох дисплеїв під загальним вигнутим склом. Перед водієм — віртуальна приладова панель діагоналлю 12,3 дюймів, а правіше розташований 14,9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи iDrive восьмої генерації: голосовий асистент, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, функція оновлення "по повітрю".

Підвіски в i4 аналогічні 3-й серії: спереду — стійки McPherson, ззаду — багатоважільна конструкція, причому з пневматикою.

У рух BMW i4 приводиться електродвигуном, на який з акумулятора з 400-вольтовою архітектурою і ємністю 83,9 кВт∙год. До речі, порівняно з електричним первістком баварської фірми — BMW i3 — питома ємність акумулятора i4 збільшилася на 40%.

[ + – ] Початкова версія BMW i4 eDrive40

Початок поставок машин клієнтам запланований на майбутню осінь: в листопаді перші покупці отримають одномоторну задньоприводну BMW i4 eDrive40 (потужність — 340 к. с., 0-100 км/год за 5,7 с, запас ходу — 590 км по циклу WLTP) або ж двомоторну повнопривідну i4M50 (потужність — 544 к. с., 0-100 км/год за 3,9 с, запас ходу — 510 км).

Ціни в Європі варіюються від 58 300 до 69 900 євро залежно від модифікації.

Раніше Фокус повідомляв, що новий флагманський кросовер BMW X7 вийшов на ходові випробування. Машина була помічена на гоночній трасі Нюрбургринг.

Також ми розповідали, що в підрозділі BMW Classic закінчили реставрацію унікального суперкара BMW M8 1990 року з мотором V12. 640-сильний автомобіль так і не пішов у виробництво, залишившись в єдиному екземплярі.