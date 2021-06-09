Представлений новий BMW 4-Series Gran Coupe

Новинка приходить на зміну відразу двом моделям BMW.

Гамма BMW 4-й серії поточного покоління поповнилася новою модифікацією. На додаток до купе і кабріолета покупцям запропоновано п'ятидверний ліфтбек під фірмовою назвою Gran Coupe. Примітно, що новинка приходить на зміну відразу двом моделям — версії Gran Coupe попереднього покоління і модифікації Gran Turismo в лінійці "молодшої" 3-ї серії.

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Порівняно з аналогічною машиною попередньої генерації новинка стала більшою. До того ж значно: довжина виросла на 143 мм (до 4783 мм), ширина — на 27 мм (до 1852 мм), а висота — на 53 мм (до 1442 мм). Також збільшена колісна база — до 2856 мм (плюс 46 мм).

Серед особливостей дизайну варто виділити безрамкові двері, як у електрокара BMW i4, грати радіатора з великими вертикальними "ніздрями", як у всій 4-й серії. У базовому оснащенні — світлодіодна головна оптика, а за доплату пропонуються лазерні фари BMW Laserlight.

Також серед опцій є проекційний дисплей, цифрова панель приладів (в "базі" — аналогові шкали), бездротова зарядка для смартфона, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, аудіосистема Harman/Kardon Surround Sound і багато іншого. На вибір запропоновано колеса діаметром від 17 до 20 дюймів.

Салон однаковий з купе 4-й серії, але за замовчуванням має спортивні сидіння і додатковий декор (шкіряний М-кермо, алюмінієва обробка). Базовий варіант медіасистеми має екран з діагоналлю 8,8 дюйма, а за доплату — розмір центрального тачскрін виростає до 10,25 дюйма.

Новинка побудована на модульній платформі CLAR. По осях — 50:50, а коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,26 (у машини попереднього покоління — 0,29). Обсяг багажника — 470 літрів, що на 10 літрів менше, ніж раніше. Зі складеними задніми сидіннями корисний об'єм зростає до 1290 літрів.

У гамі двигунів — три бензинових і один дизельний. Все — з турбонаддувом. Бензинові версії мають наступні характеристики: "четвірки" 420i (184 к.с., 300 Нм) і 430i (245 к.с., 400 Нм) плюс "шістка" M440i xDrive (374 к.с. і 500 Нм). У останній версії — повний привід.

Дизельний BMW 420d Gran Coupe має віддачею 190 л.с. і 400 Нм і може бути як із заднім, так і з повним приводом. Трансмісія у всіх моторів — восьмиступінчастий "автомат". Версії 420d і M440i додатково оснащені 48-вольта стартер-генератором, який при потужності 11 к.с. допомагає на розгоні.

Випуск нового Gran Coupe налагодять на головному заводі BMW в Мюнхені, а старт продажів намічений на листопад поточного року.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW оприлюднила характеристики і ціни електромобіля i4. У Німеччині ціни на новинку лежать в діапазоні 58 300-69 900 євро.

Також ми розповідали, що компанія BMW розсекретила концепт 1996 року зі величезними "ніздрями". Як з'ясувалося, нинішній дизайнерський стиль компанія вперше випробувала ще 25 років тому.