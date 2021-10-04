Самый нестандартный BMW показали на фото: новое поколение минивена

Новый BMW 2 Series Active Tourer официально представят в ноябре. В линейке будут бензиновые, дизельные и гибридные версии.

В интернет попали фото BMW 2 Series Active Tourer второго поколения. Минивэн полностью рассекретили, а также засняли в камуфляже во время тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Хотя спрос на минивэны падает и они уступают в популярности кроссоверам, в BMW все же решили разработать новое поколение семейной модели. Представят ее в ноябре.

[ + – ] Запланированы бензиновые, дизельные и гибридные версии Фото: carscoops.com

Новый BMW 2 Series Active Tourer стал выразительнее на вид. У лобового стекла увеличен угол наклона, а решетка радиатора стала крупнее. На снимке – версия с опционным пакетом М-Sport, она отличается более агрессивным передним бампером.

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Фото салона BMW 2 Series Active Tourer не опубликованы, хотя известно, что автомобиль получит изогнутый дисплей панели приборов в стиле электрокара BMW iX.

[ + – ] Премьера минивэна состоится в ноябре Фото: carscoops.com

Минивен BMW будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (140 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 л. с. и 190 л. с. Топовым же станет 270-сильный плагин гибрид BMW 230xe Active Tourer. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал, что BMW представили купе 2 Series. В его дизайне присутствуют черты классических моделей марки.