Культовый 25-летний BMW разогнали до максимальной скорости (видео)
Несмотря на серьезный возраст и немалый пробег, седан BMW 535i E39 достиг максимальной скорости.
Способности подержанного BMW 535i 1996 года проверили оригинальным способом. Старый 25-летний седан BMW на автобане разогнали до паспортной максимальной скорости. Оригинальный эксперимент провели блогеры с Youtube-канала TopSpeedGermany.
Подобным образом немцы испытали уже не один автомобиль – как новый, так и подержанный. На автобанах тестировали легковые и грузовые модели. Теперь выбор остановили на BMW 5 Series E39, который среди поклонников марки уже считается культовым.
Седан BMW 535i оснащен 3,5-литровым бензиновым V8 мощностью 235 л. с. и редкой для этой версии 5-ступенчатой механической КПП. По паспорту он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 247 км/ч.
Видео разгона BMW 535i 1996 года до максимальной скорости
Автомобиль хорошо сохранился, хотя его состояние нельзя назвать идеальным. За четверть века он проехал 223 тыс. км. Как ни странно, заезд дался довольно просто – BMW 535i уверенно разгонялся и без особых проблем достиг максимальной скорости.
Ранее Фокус сообщал, что BMW представили новый семейный минивэн 2 Series Active Tourer. Он доступен в мощной гибридной версии.