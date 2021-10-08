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Культовый 25-летний BMW разогнали до максимальной скорости (видео)

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BMW 535i, BMW 5 Series E39, BMW 5 Series, BMW 535i E39
Фото: скриншот/YouTube | BMW 535i оснащен 235-сильным V8

Несмотря на серьезный возраст и немалый пробег, седан BMW 535i E39 достиг максимальной скорости.

Способности подержанного BMW 535i 1996 года проверили оригинальным способом. Старый 25-летний седан BMW на автобане разогнали до паспортной максимальной скорости. Оригинальный эксперимент провели блогеры с Youtube-канала TopSpeedGermany.

BMW 535i, BMW 5 Series E39, BMW 5 Series, BMW 535i E39
Пробег автомобиля за 25 лет - 223 тыс. км
Фото: скриншот/YouTube

Подобным образом немцы испытали уже не один автомобиль – как новый, так и подержанный. На автобанах тестировали легковые и грузовые модели. Теперь выбор остановили на BMW 5 Series E39, который среди поклонников марки уже считается культовым.

Седан BMW 535i оснащен 3,5-литровым бензиновым V8 мощностью 235 л. с. и редкой для этой версии 5-ступенчатой механической КПП. По паспорту он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 247 км/ч.

Видео разгона BMW 535i 1996 года до максимальной скорости

Седан BMW легко развил максимальную скорость

Автомобиль хорошо сохранился, хотя его состояние нельзя назвать идеальным. За четверть века он проехал 223 тыс. км. Как ни странно, заезд дался довольно просто – BMW 535i уверенно разгонялся и без особых проблем достиг максимальной скорости.

Ранее Фокус сообщал, что BMW представили новый семейный минивэн 2 Series Active Tourer. Он доступен в мощной гибридной версии.