Культовый 25-летний BMW разогнали до максимальной скорости (видео)

Несмотря на серьезный возраст и немалый пробег, седан BMW 535i E39 достиг максимальной скорости.

Способности подержанного BMW 535i 1996 года проверили оригинальным способом. Старый 25-летний седан BMW на автобане разогнали до паспортной максимальной скорости. Оригинальный эксперимент провели блогеры с Youtube-канала TopSpeedGermany.

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[ + – ] Пробег автомобиля за 25 лет - 223 тыс. км Фото: скриншот/YouTube

Подобным образом немцы испытали уже не один автомобиль – как новый, так и подержанный. На автобанах тестировали легковые и грузовые модели. Теперь выбор остановили на BMW 5 Series E39, который среди поклонников марки уже считается культовым.

Седан BMW 535i оснащен 3,5-литровым бензиновым V8 мощностью 235 л. с. и редкой для этой версии 5-ступенчатой механической КПП. По паспорту он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 247 км/ч.

Видео разгона BMW 535i 1996 года до максимальной скорости

[ + – ] Седан BMW легко развил максимальную скорость

Автомобиль хорошо сохранился, хотя его состояние нельзя назвать идеальным. За четверть века он проехал 223 тыс. км. Как ни странно, заезд дался довольно просто – BMW 535i уверенно разгонялся и без особых проблем достиг максимальной скорости.

Ранее Фокус сообщал, что BMW представили новый семейный минивэн 2 Series Active Tourer. Он доступен в мощной гибридной версии.