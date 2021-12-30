Новий рекорд: скільки кілометрів доріг України відремонтували у 2021 році

У 2021 році темпи дорожнього будівництва збільшилися. Найбільше доріг відремонтували в Дніпропетровській, Хмельницькій та Закарпатській областях.

За 2021 рік у межах програми "Велике будівництво" в Україні відремонтували 5098 км доріг державного значення. За даними "Укравтодору", це новий рекорд і це 11% загальної мережі доріг, що перебувають на балансі державного агентства.

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Також у році, що минає, привели в порядок 2179 км місцевих доріг і 250 штучних споруд. На дорожні роботи протягом року витратили 106 млрд гривень.

[ + – ] На дорожню галузь витратили 106 млрд гривень Фото: Укравтодор

Найбільше доріг відремонтували в таких регіонах:

Дніпропетровська область – 626,4 км Хмельницька область – 567,3 км Закарпатська область – 532,3 км Запорізька область – 519,9 км Сумська область – 496,5 км

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Ключовими проєктами 2021 стали такі дороги:

Продовження ремонту "дороги єдності" М-30 Стрий-Ізварине (1392 км) – вона готова на 97%

Траса Немирів-Ямпіль (116 км) – відремонтована за рекордні 90 днів

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[ + – ] За 2 роки відремонтували 9154 км державних та 4706 км регіональних трас [ + – ] Найбільше доріг відремонтували у Дніпропетровській, Хмельницькій та Закарпатській областях [ + – ] Ключові проєкти 2021 року [ + – ] У планах — Велика окружна в Києві та міст у Кременчуці [ + – ] До 2024 року відремонтують 24 тис. км доріг

Усього за 2020-2021 рік за програмою "Велике будівництво" було відремонтовано 9154 км державних та 4706 км регіональних трас. До 2024 року планують оновити вже 24 тис. км доріг та 1400 мостів. Особливу увагу приділять таким проєктам:

Дороги до державних кордонів

Велика окружна дорога в Києві

Міст через Дніпро у Кременчуці

Міст у Ямполі (на дорозі до кордону з Молдовою)

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