Платні дороги в Україні: в Кабміні розповіли, де вони з'являться

Для рентабельності платних автобанів потрібний високий рівень трафіку. Він в Україні зазначений лише на кількох ділянках доріг.

Платних шляхів в Україні не буде багато. Такої думки дотримується заступник міністра фінансів Олександр Кава. Про це він повідомив в інтерв'ю "LegalHub".

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Заступник міністра пояснив, що для окупності платної траси середньорічний трафік на ній має становити не менше ніж 18 тис. авто на добу. Настільки завантаженими є лише дороги біля Києва й інших міст-мільйонників. Навіть на трасі Київ-Одеса в районі Умані добовий трафік — усього 5 000 авто.

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"Тому я бачу перспективні проєкти в країні, але це не великі дороги, а нова автомагістраль Київ — Біла Церква, яка могла б бути побудована у варіанті шестисмугової швидкісної дороги з обходами населених пунктів із дозволеною швидкістю руху 130 км на годину. Наявна траса М-05 від Києва до Білої Церкви простягається через багато населених пунктів, де немає можливості її розширювати, на жаль.

Такий автобан дозволив би долати відстань від Білої Церкви до Києва приблизно за пів години. Також перспективним є напрямок від Стрия (Львівська обл.) до Мукачеве (Закарпатська обл.) через гірський хребет.

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"По дорозі зі Львова до Мукачева автомобіліст їде майже 4 години. Новою швидкісною дорогою, яка була б прокладена у варіанті дві плюс дві смуги зі швидкістю 130 км/год, тривалістю поїздки було б приблизно 2 години, що дозволило б людям економити час. А заощаджений час і паливо монетизувати у вигляді плати за проїзд", — наголосив заступник міністра фінансів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кабміні визначилися з першою платною дорогою в Україні. Будувати автобан розпочнуть уже в 2022 році на умовах концесії.