Платные дороги в Украине: в Кабмине рассказали, где они появятся

Для рентабельности платных автобанов нужен высокий уровень трафика. Он в Украине отмечен лишь на нескольких участках дорог.

Платных дорог в Украине не будет много. Такого мнения придерживается заместитель министра финансов Александр Кава. Об этом он сообщил в интервью LegalHub.

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Замминистра объяснил, что для окупаемости платной трассы среднегодовой трафик на ней должен составлять не менее 18 тыс. авто в сутки. Настолько загруженными являются лишь дороги возле Киева и других городов-миллионников. Даже на трассе Киев-Одесса в районе Умани суточный трафик – всего 5000 авто.

[ + – ] Еще один автобан могут построить в Карпатах Фото: РБК

"Поэтому я вижу перспективные проекты в стране, но это не большие дороги, а новая автомагистраль Киев – Белая Церковь, которая могла бы быть построена в варианте шестиполосной скоростной дороги с обходами населенных пунктов с разрешенной скоростью движения 130 км в час. Существующая трасса М-05 от Киева до Белой Церкви идет через многие населенные пункты, где нет возможности ее расширять, к сожалению. И поэтому данный участок дороги очень часто стоит в пробках не только в часы-пик, но особенно в период летней нагрузки", – сообщил Александр Кава.

Такой автобан позволил бы преодолевать расстояние от Белой Церкви до Киева примерно за полчаса. Также перспективным является направление от Стрыя (Львовская обл.) в Мукачево (Закарпатская обл.) через горный хребет.

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"По дороге из Львова в Мукачево автомобилист едет около 4 часов. Новой скоростной дорогой, которая была бы проложена в варианте две плюс две полосы со скоростью 130 км/ч, продолжительностью поездки было бы около 2 часов, что позволило бы людям экономить время. А сэкономленное время и топливо монетизировать в виде платы за проезд", — подчеркнул заместитель министра финансов.

Ранее Фокус сообщал, что в Кабмине определились с первой платной дорогой в Украине. Строить автобан начнут уже в 2022 году на условиях концессии.