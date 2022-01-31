Скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

Перший платний автобан прокладуть від Краківця на кордоні з Польщею до міста Броди на Рівненщині. Техніко-економічне обґрунтування проєкту вже виконане.

Проїзд першою платною дорогою коштуватиме 2,6 гривні (8 євроцентів) за кілометр. Ціну озвучив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Андрій Івко в інтерв'ю Forbes Україна.

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Він підтвердив, що перша платна дорога в Україні з'єднає пункт пропуску Краковець на кордоні з Польщею зі Львовом і Бродами (Рівненська область). Це буде дорога першої категорії завдовжки близько 280 км.

[ + – ] Автобан з'єднає Краковець зі Львовом і Бродами Фото: Regnum

Український автобан планують розпочати будувати вже цього року на умовах концесії. Він матиме безкоштовну альтернативну дорогу, як того вимагає законодавство.

Андрій Івко також повідомив, що техніко-економічне обґрунтування проєкту виконано компанією "Автомагістраль-Південь" за її рахунок у межах меморандуму з Укравтодором. А от інвестора будівництва ще не визначено – його зможуть обрати лише після ухвалення закону про концесії.

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Раніше повідомлялося, що перспективними напрямками для будівництва платних доріг є ділянки Київ-Біла Церква та Львів-Стрий-Мукачево. Ключовим показником є завантаженість цих маршрутів транспортом.

Також Фокус повідомляв, що за 2021 рік в Україні відремонтували рекордну кількість доріг.