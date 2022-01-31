Скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні
Перший платний автобан прокладуть від Краківця на кордоні з Польщею до міста Броди на Рівненщині. Техніко-економічне обґрунтування проєкту вже виконане.
Проїзд першою платною дорогою коштуватиме 2,6 гривні (8 євроцентів) за кілометр. Ціну озвучив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Андрій Івко в інтерв'ю Forbes Україна.
Він підтвердив, що перша платна дорога в Україні з'єднає пункт пропуску Краковець на кордоні з Польщею зі Львовом і Бродами (Рівненська область). Це буде дорога першої категорії завдовжки близько 280 км.
Український автобан планують розпочати будувати вже цього року на умовах концесії. Він матиме безкоштовну альтернативну дорогу, як того вимагає законодавство.
Андрій Івко також повідомив, що техніко-економічне обґрунтування проєкту виконано компанією "Автомагістраль-Південь" за її рахунок у межах меморандуму з Укравтодором. А от інвестора будівництва ще не визначено – його зможуть обрати лише після ухвалення закону про концесії.Важливо
Раніше повідомлялося, що перспективними напрямками для будівництва платних доріг є ділянки Київ-Біла Церква та Львів-Стрий-Мукачево. Ключовим показником є завантаженість цих маршрутів транспортом.
Також Фокус повідомляв, що за 2021 рік в Україні відремонтували рекордну кількість доріг.