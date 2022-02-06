Мастера построили впечатляющую копию Bugatti Chiron (видео)

Реплика Bugatti Chiron построена за год. Автомобиль в деталях повторяет оригинал.

Во Вьетнаме создали впечатляющий клон Bugatti Chiron. С виду автомобиль достаточно сложно отличить от оригинала. Процесс постройки гиперкара детально показали в видеоролике на Youtube-канале NHET TV.

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Копия Bugatti Chiron построена фактически с нуля и работали над ней год. В ее основе лежит каркас из стальных труб, а на него навешаны кузовные панели.

[ + – ] Клон гиперкара оснастили двигателем Toyota Фото: скриншот/youtube

Кузов Bugatti выполнен из стекловолокна. Для этого создали полноразмерный макет авто из глины и затем на него нанесли стекловолокно. После того, как оно застыло, макет убрали.

Создатели клона Bugatti постарались сохранить пропорции Chiron. У авто рабочая светодиодная оптика, да и салон постарались выполнить в стиле оригинальной модели.

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А вот двигатель Bugatti из Вьетнама довольно-таки скромный. Копия гиперкара оснащена бензиновой четверкой Toyota объемом 1,6 л, так что выдающейся динамики ожидать не стоит. Напомним, у оригинала — 1500-сильный W16. Зато подвеска выполнена по той же схеме push-rod, что и в Chiron (с горизонтально расположенными пружинами и амортизаторами).

[ + – ] Видео копии Bugatti Chiron: Постройка автомобиля заняла год

Это не первый клон именитого суперкара из Вьетнама. Ранее там скопировали Porsche 918 Spyder, причем построили его из сантехнических труб.

Также Фокус писал, что копия Bugatti Chiron появилась и в Украине.