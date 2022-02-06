Мастера построили впечатляющую копию Bugatti Chiron (видео)
Реплика Bugatti Chiron построена за год. Автомобиль в деталях повторяет оригинал.
Во Вьетнаме создали впечатляющий клон Bugatti Chiron. С виду автомобиль достаточно сложно отличить от оригинала. Процесс постройки гиперкара детально показали в видеоролике на Youtube-канале NHET TV.
Копия Bugatti Chiron построена фактически с нуля и работали над ней год. В ее основе лежит каркас из стальных труб, а на него навешаны кузовные панели.
Кузов Bugatti выполнен из стекловолокна. Для этого создали полноразмерный макет авто из глины и затем на него нанесли стекловолокно. После того, как оно застыло, макет убрали.
Создатели клона Bugatti постарались сохранить пропорции Chiron. У авто рабочая светодиодная оптика, да и салон постарались выполнить в стиле оригинальной модели.Важно
А вот двигатель Bugatti из Вьетнама довольно-таки скромный. Копия гиперкара оснащена бензиновой четверкой Toyota объемом 1,6 л, так что выдающейся динамики ожидать не стоит. Напомним, у оригинала — 1500-сильный W16. Зато подвеска выполнена по той же схеме push-rod, что и в Chiron (с горизонтально расположенными пружинами и амортизаторами).
Это не первый клон именитого суперкара из Вьетнама. Ранее там скопировали Porsche 918 Spyder, причем построили его из сантехнических труб.
Также Фокус писал, что копия Bugatti Chiron появилась и в Украине.