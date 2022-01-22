Народный умелец построил суперкар из пластиковых труб (видео)

Копия Porsche 918 Spyder выполнена из поливинилхлорида. Автомобиль построили всего за 90 дней.

Во Вьетнаме появилась уменьшенная копия Porsche 918 Spyder. Необычный автомобиль очень напоминает знаменитый лимитированный суперкар. Об автомобиле рассказал его создатель, блогер King of Craft.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] На кузов автомобиля пошло 300 ПВХ-труб Фото: скриншот/YouTube

Вьетнамский мастер создал клон Porsche 918 Spyder всего за 90 дней. Основным материалом для его создания стал поливинилхлорид (ПВХ), из которого создают сантехнические трубы. На кузов автомобиля пошло 300 таких ПВХ-труб.

Важно

Первый гиперкар Peugeot показали на фото: у него яркий дизайн и гибридная установка

Пропорции Porsche 918 Spyder более-менее соблюдены, хотя клон суперкара ощутимо меньше оригинала по размерам. Хотя, конечно, антикрыло не регулируемое, а расположенный в обтекателях за сиденьями выхлоп – фейковый.

[ + – ] Клон Porsche 918 оснащен двумя небольшими электромоторами Фото: скриншот/youtube

Дело в том, что копия Porsche – электрическая. Автомобиль оснащен двумя небольшими электромоторами. Создатель признает, что электрокар не очень быстрый и его обгоняют мопеды. Напомним, что оригинальный суперкар Porsche 918 Spyder оснащен 887-сильной гибридной установкой и способен развить 340 км/ч.

[ + – ] Автомобиль построили за 90 дней

Примечательно, что клон Porsche 918 Spyder – не первая работа блогера King of Craft. Ранее вьетнамец построил копию самого дорогого автомобиля в мире Rolls-Royce Boat Tail из бумаги (его также можно увидеть в видеоролике).

Ранее Фокус рассказывал о созданной украинцами копии Bugatti Chiron. В ее основе лежит недорогой Hyundai.