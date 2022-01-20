Первый гиперкар Peugeot показали на фото: у него яркий дизайн и гибридная установка

С Peugeot 9X8 Hybrid французский бренд возвращается в гонки на выносливость. Болид оснащен 680-сильной бензиновой турбошестеркой и 270-сильным электромотором.

Опубликованы новые официальные фото Peugeot 9X8 Hybrid. Сверхмощный гиперкар создан для участия в чемпионате WEC и 24-часовой гонке в Ле-Мане. Дебютирует в соревнованиях он уже в нынешнем году. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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[ + – ] Диодные фары напоминают следы от когтей Фото: Stellantis

Дизайн Peugeot 9X8 Hybrid больше подчинен аэродинамике. Инженерам подразделения Peugeot Sport удалось хорошо ее проработать, а потому высокоскоростной болид не нуждается в антикрыле – прижимной силы ему хватает. Для Ле-Мана это прорыв, ведь антикрылья там используют последние полвека.

Впрочем, можно заметить и характерные черты современного стиля французской марки. Тоненькие диодные фары и фонари имитируют следы от когтей льва.

[ + – ] Автомобиль не нуждается в антикрыле Фото: Stellantis

Новый Peugeot 9X8 Hybrid не только гибридный, но и полноприводной, что даже необычно, по меркам Ле-Мана и чемпионата WEC. Его задние колеса приводит в движение 2,6-литровый бензиновый V6 твин-турбо на 680 л. с., а передние – 270-сильный электромотор.

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Измененные правила гонок на выносливость требуют для автомобилей класса Le Mans Hypercar большего родства с серийными моделями. Силовая установка Peugeot 9X8 Hybrid во многом схожа с агрегатом заряженного Peugeot 508 PSE.

[ + – ] Гиперкар получил 680-сильный бензиновый V6 и электромотор на 270 л. с. Фото: Stellantis

Напомним, команда Peugeot трижды выигрывала 24-часовую гонку в Ле-Мане. В 1992 и 1993 годах триумфовал бензиновый спортпрототип Peugeot 905, а в 2009 году – дизельный Peugeot 908 HDi FAP.

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