Перший гіперкар Peugeot показали на фото: у нього яскравий дизайн та гібридна установка

З Peugeot 9X8 Hybrid французький бренд повертається у гонки на витривалість. Болід оснащений 680-сильною бензиновою турбошісткою та 270-сильним електродвигуном.

Опубліковано нові офіційні фото Peugeot 9X8 Hybrid. Надпотужний гіперкар створений для участі у чемпіонаті WEC та 24-годинній гонці у Ле-Мані. Дебютує у змаганнях він уже цього року. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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[ + – ] Діодні фари нагадують сліди від пазурів Фото: Stellantis

Дизайн Peugeot 9X8 Hybrid більше підпорядкований аеродинаміці. Інженерам підрозділу Peugeot Sport вдалося добре її пропрацювати, а тому високошвидкісний болід не потребує антикрил — притискної сили йому вистачає. Для Ле-Мана це прорив, адже антикрила там використовують останні пів століття.

Втім, можна побачити і характерні риси сучасного стилю французької марки. Тоненькі діодні фари та ліхтарі імітують сліди від пазурів лева.

[ + – ] Автомобіль не потребує антикрил Фото: Stellantis

Новий Peugeot 9X8 Hybrid не тільки гібридний, а й повнопривідний, що навіть незвично, за мірками Ле-Мана та чемпіонату WEC. Його задні колеса надає руху 2,6-літровий бензиновий V6 твін-турбо на 680 к. с., А передні — 270-сильний електродвигун.

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Змінені правила гонок на витривалість вимагають для автомобілів класу Le Mans Hypercar більшої спорідненості із серійними моделями. Силова установка Peugeot 9X8 Hybrid багато у чому схожа на агрегат зарядженого Peugeot 508 PSE.

[ + – ] Гіперкар отримав 680-сильний бензиновий V6 та електродвигун на 270 к. с. Фото: Stellantis

Нагадаємо, команда Peugeot тричі вигравала 24-годинну гонку у Ле-Мані. У 1992 та 1993 роках тріумфував бензиновий спортпрототип Peugeot 905, а у 2009 році — дизельний Peugeot 908 HDi FAP.

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