В Україні з'явиться новий сімейний електромобіль Porsche: подробиці та ціни

Porsche Taycan Sport Turismo запропонують у п'яти різних версіях. Його запас ходу – до 498 км.

Лінійку Porsche Taycan 2022 поповнив універсал Sport Turismo. З лютого він надійде у продаж у Європі, а навесні електромобіль Porsche з'явиться і в Україні. Про це повідомляє офіційне представництво марки.

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Новий Porsche Taycan Sport Turismo багато в чому схожий на універсал підвищеної прохідності Taycan Cross Turismo. Однак, його кліренс менший (на рівні стандартного седана Taycan), а пластикового позашляхового обвісу немає.

[ + – ] Запас ходу Porsche Taycan Sport Turismo — до 498 км Фото: Porsche

Об'єм багажника становить 446-1212 л, також передбачено 84-літровий відсік спереду. Серед доступних для моделі опцій – панорамний дах із змінним ступенем тонування та паркувальний автопілот з дистанційним керуванням.

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Універсал Porsche Taycan Sport Turismo в Україні буде доступний у таких версіях:

Taycan Sport Turismo потужністю 326 к. с. із заднім приводом (380 к. с. з опційним акумулятором Performance Battery Plus) – від 2 555 925 гривень;

Taycan 4S Sport Turismo потужністю 435 к. с. з повним приводом, (490 к. с. з опціонним акумулятором Performance Battery Plus) – від 3 147 485 гривень;

Taycan GTS Sport Turismo потужністю 517 к. с. з повним приводом – від 3 861 215 гривень;

Taycan Turbo Sport Turismo потужністю 625 к. с. з повним приводом – від 4 459 205 гривень;

Taycan Turbo S Sport Turismo потужністю 625 к. с. з повним приводом – від 5 404 415 гривень.

[ + – ] Запропонують п'ять версій моделі Фото: Porsche

У версія Turbo S потужність у режимі Overboost зростає до 761 к. с. що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,8 с і розвивати 260 км/год. Найбільш далекобійний варіант 4S має запас ходу в 498 км. Підзарядити електрокар Porsche у швидкому режимі на 80% можна за 22,5 хвилини.

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