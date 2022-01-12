Які нові моделі авто виходять на український ринок цієї зими

Більшість зимових новинок – кросовери. Серед них є електромобіль.

Найближчим часом на українському авторинку з'являться одразу кілька новинок. У нашій країні до кінця зими стартують продажі низки цікавих моделей, повідомляє Auto-Consulting.

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Nissan Qasqahi

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Nissan

Новий Nissan Qasqahi третього покоління з'явився вже в українських автосалонах. Кросовер став більшим і має місткий 504-літровий багажник. Кросоверу пропонують 1,3-літрові бензинові турбомотори на 130 та 150 к. с. Купити Nissan Qasqahi в Україні можна за ціною від 697 020 до 1 127 340 гривень.

Skoda Fabia

[ + – ] Skoda Fabia Фото: Skoda

Skoda Fabia 2022 має знайомий вигляд, але це абсолютно новий автомобіль на сучасній платформі MQB-A0. Хетчбек став більшим і просторішим, а об'єм його багажника виріс до 380 л. Уперше з'явилась віртуальна панель приладів. Нова Skoda Fabia в Україні стартує з 1,0-літровим 80-сильним бензиновим двигуном і коштує від 413 171 гривень.

Subaru Forester

[ + – ] Subaru Forester Фото: Subaru

Оновлений Subaru Forester також доступний в Україні. У кросовера змінено передню частину та розширено комплектацію. Базова версія коштує від 874 тисяч гривень. Модель комплектують бензиновими моторами об'ємом 2,0 л (156 к. с.) та 2,5 л (184 к. с.), з'явиться й 150-сильний гібрид Subaru Forester.

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Volvo C40 Recharge

[ + – ] Volvo C40 Фото: Volvo

Електричний кросовер Volvo – купеподібний побратим моделі XC40 Recharge. Електромобіль оснащений такою самою силовою установкою – двома моторами загальною потужністю 408 к. с. і батареєю на 78 кВтг. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с і має запас ходу в 444 км. Уже оголошено ціну Volvo C40 Recharge в Україні – від 1 643 896 гривень.

Mitsubishi Outlander

[ + – ] Mitsubishi Outlander Фото: прес-служба/Mitsubishi

До кінця зими в Україні може з'явитись і новий Mitsubishi Outlander четвертого покоління. Кросовер радикально змінився зовні та підріс до 4,7 м завдовжки. Відтепер усі версії моделі семимісні. Mitsubishi Outlander 2022, очевидно, приїде в Україну з 2,5-літровим 184-сильним бензиновим двигуном, хоча в лінійці також є й плаг-ін гібрид.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні за 2021 рік відзначено суттєве зростання продажів нових авто. Авторинок продемонстрував найкращий результат із 2013 року.