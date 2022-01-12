Какие новые модели авто выходят на украинский рынок нынешней зимой

Большинство зимних новинок – кроссоверы. Среди них есть и электромобиль.

В ближайшее время на украинском автоврынке появятся сразу несколько новинок. В нашей стране до конца зимы стартуют продажи ряда интересных моделей, сообщает Auto-Consulting.

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Nissan Qasqahi

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Nissan

Новый Nissan Qasqahi третьего поколения уже появился в украинских автосалонах. Кроссовер стал крупнее и обладает вместительным 504-литровым багажником. Кроссоверу предлагают 1,3-литровые бензиновые турбомоторы на 130 и 150 л. с. Купить Nissan Qasqahi в Украине можно по цене от 697 020 до 1 127 340 гривен.

Skoda Fabia

[ + – ] Skoda Fabia Фото: Skoda

Skoda Fabia 2022 выглядит знакомо, но это полностью новый автомобиль на современной платформе MQB-A0. Хэтчбек стал крупнее и просторнее, а объем его багажника вырос до 380 л. Впервые появилась виртуальная панель приборов. Новая Skoda Fabia в Украине стартует с 1,0-литровым 80-сильным бензиновым двигателем и стоит от 413 171 гривен.

Subaru Forester

[ + – ] Subaru Forester Фото: Subaru

Обновленный Subaru Forester также уже доступен в Украине. У кроссовера изменена передняя часть и расширена комплектация. Базовая версия стоит от 874 тыс. гривен. Модель комплектуют бензиновыми моторами объемом 2,0 л (156 л. с.) и 2,5 л (184 л. с.), появится и 150-сильный гибрид Subaru Forester.

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Volvo C40 Recharge

[ + – ] Volvo C40 Фото: Volvo

Электрический кроссовер Volvo – купеобразный собрат модели XC40 Recharge. Электромобиль оснащен такой же силовой установкой – двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и батареей на 78 кВтч. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и обладает запасом хода в 444 км. Уже объявлена цена Volvo C40 Recharge в Украине – от 1 643 896 гривен.

Mitsubishi Outlander

[ + – ] Mitsubishi Outlander Фото: пресс-служба/Mitsubishi

До конца зимы в Украине может появиться и новый Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Кроссовер радикально изменился внешне и подрос до 4,7 м в длину. Отныне все версии модели семиместные. Mitsubishi Outlander 2022 очевидно приедет в Украину с 2,5-литровым 184-сильным бензиновым двигателем, хотя в линейке также есть и плаг-ин гибрид.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за 2021 год отмечен существенный рост продаж новых авто. Авторынок продемонстрировал лучший результат с 2013 года.