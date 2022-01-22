Народний умілець збудував суперкар із пластикових труб (відео)
Копія Porsche 918 Spyder виконана з полівінілхлориду. Автомобіль збудували всього за 90 днів.
У В'єтнамі з'явилася зменшена копія Porsche 918 Spyder. Незвичайний автомобіль дуже нагадує знаменитий лімітований суперкар. Про автомобіль розповів його творець, блогер King of Craft.
В'єтнамський майстер збудував клон Porsche 918 Spyder лише за 90 днів. Основним матеріалом для його створення став полівінілхлорид (ПВХ), з якого виробляють сантехнічні труби. На кузов автомобіля пішли 300 таких ПВХ-труб.Важливо
Пропорції Porsche 918 Spyder більш-менш дотримані, але клон суперкара відчутно менше оригіналу за розмірами. Хоча, звичайно, антикрило не регульоване, а розташований в обтічниках за сидіннями вихлоп – фейковий.
Справа в тому, що копія Porsche є електричною. Автомобіль оснащений двома невеликими електродвигунами. Автор визнає, що електрокар не дуже швидкий і його обганяють мопеди. Нагадаємо, що оригінальний суперкар Porsche 918 Spyder оснащений 887-сильною гібридною установкою та здатний розвинути 340 км/год.
Цікаво, що клон Porsche 918 Spyder – не перша робота блогера King of Craft. Раніше в'єтнамець побудував копію найдорожчого автомобіля у світі Rolls-Royce Boat Tail з паперу (його також можна побачити у відеоролику).
Раніше Фокус розповідав про створену українцями копію Bugatti Chiron. У її основі лежить недорогий Hyundai.