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Народний умілець збудував суперкар із пластикових труб (відео)

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Фото: скриншот/youtube | Porsche 918 Spyder оснащений двома електромоторами

Копія Porsche 918 Spyder виконана з полівінілхлориду. Автомобіль збудували всього за 90 днів.

У В'єтнамі з'явилася зменшена копія Porsche 918 Spyder. Незвичайний автомобіль дуже нагадує знаменитий лімітований суперкар. Про автомобіль розповів його творець, блогер King of Craft.

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На кузов автомобіля пішло 300 ПВХ-труб
Фото: скриншот/YouTube

В'єтнамський майстер збудував клон Porsche 918 Spyder лише за 90 днів. Основним матеріалом для його створення став полівінілхлорид (ПВХ), з якого виробляють сантехнічні труби. На кузов автомобіля пішли 300 таких ПВХ-труб.

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Пропорції Porsche 918 Spyder більш-менш дотримані, але клон суперкара відчутно менше оригіналу за розмірами. Хоча, звичайно, антикрило не регульоване, а розташований в обтічниках за сидіннями вихлоп – фейковий.

Porsche 918 Spyder, копія Porsche 918, клон Porsche 918, копія Porsche, суперкар Porsche, новий Porsche 918 Spyder
Клон Porsche 918 оснащений двома невеликими електромоторами
Фото: скриншот/youtube

Справа в тому, що копія Porsche є електричною. Автомобіль оснащений двома невеликими електродвигунами. Автор визнає, що електрокар не дуже швидкий і його обганяють мопеди. Нагадаємо, що оригінальний суперкар Porsche 918 Spyder оснащений 887-сильною гібридною установкою та здатний розвинути 340 км/год.

Автомобіль збудували за 90 днів

Цікаво, що клон Porsche 918 Spyder – не перша робота блогера King of Craft. Раніше в'єтнамець побудував копію найдорожчого автомобіля у світі Rolls-Royce Boat Tail з паперу (його також можна побачити у відеоролику).

Раніше Фокус розповідав про створену українцями копію Bugatti Chiron. У її основі лежить недорогий Hyundai.