Майстри збудували вражаючу копію Bugatti Chiron (відео)

Репліка Bugatti Chiron побудована протягом року. Автомобіль у деталях повторює оригінал.

У В'єтнамі створили вражаючий клон Bugatti Chiron. На вигляд автомобіль досить складно відрізнити від оригіналу. Процес будівництва гіперкара детально показали у відеоролику на Youtube-каналі NHET TV.

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Копія Bugatti Chiron побудована фактично з нуля та працювали над нею рік. У її основі лежить каркас із сталевих труб, але в нього навішані кузовні панелі.

[ + – ] Клон гіперкара оснастили двигуном Toyota Фото: скриншот/youtube

Кузов Bugatti виконаний із скловолокна. Для цього створили повнорозмірний макет авто з глини і на нього нанесли скловолокно. Після того, як воно застигло, макет прибрали.

Автори клону Bugatti постаралися зберегти пропорції Chiron. У авто робоча світлодіодна оптика, та й салон постаралися виконати у стилі оригінальної моделі.

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А ось двигун Bugatti з В'єтнаму досить скромний. Копія гіперкара оснащена бензиновою четвіркою Toyota об'ємом 1,6 л, тому видатної динаміки очікувати не варто. Нагадаємо, у оригіналу — 1500-сильний W16. Зате підвіска виконана за тією ж схемою push-rod, що і в Chiron (з горизонтально розташованими пружинами та амортизаторами).

[ + – ] Будівництво автомобіля зайняло рік

Це не перший клон знаменитого суперкара з В'єтнаму. Раніше там скопіювали Porsche 918 Spyder, причому побудували його із сантехнічних труб.

Також Фокус писав, що копія Bugatti Chiron з'явилася і в Україні.