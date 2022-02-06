Майстри збудували вражаючу копію Bugatti Chiron (відео)
Репліка Bugatti Chiron побудована протягом року. Автомобіль у деталях повторює оригінал.
У В'єтнамі створили вражаючий клон Bugatti Chiron. На вигляд автомобіль досить складно відрізнити від оригіналу. Процес будівництва гіперкара детально показали у відеоролику на Youtube-каналі NHET TV.
Копія Bugatti Chiron побудована фактично з нуля та працювали над нею рік. У її основі лежить каркас із сталевих труб, але в нього навішані кузовні панелі.
Кузов Bugatti виконаний із скловолокна. Для цього створили повнорозмірний макет авто з глини і на нього нанесли скловолокно. Після того, як воно застигло, макет прибрали.
Автори клону Bugatti постаралися зберегти пропорції Chiron. У авто робоча світлодіодна оптика, та й салон постаралися виконати у стилі оригінальної моделі.Важливо
А ось двигун Bugatti з В'єтнаму досить скромний. Копія гіперкара оснащена бензиновою четвіркою Toyota об'ємом 1,6 л, тому видатної динаміки очікувати не варто. Нагадаємо, у оригіналу — 1500-сильний W16. Зате підвіска виконана за тією ж схемою push-rod, що і в Chiron (з горизонтально розташованими пружинами та амортизаторами).
Це не перший клон знаменитого суперкара з В'єтнаму. Раніше там скопіювали Porsche 918 Spyder, причому побудували його із сантехнічних труб.
Також Фокус писав, що копія Bugatti Chiron з'явилася і в Україні.