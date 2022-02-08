Skoda повернула до життя унікальний 62-річний спорткар (відео)

Skoda 1100 OHC Coupe — рідкісна гоночна модель 60-х. Таких купе існувало лише два.

Спортивну Skoda 1100 OHC Coupe 1960 року реконструювали за кресленнями та фото. Раритетний автомобіль поновили до 120-річчя гоночного підрозділу Skoda Motorsport. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

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[ + – ] Автомобіль оснащений 1,1-літровим 92-сильним двигуном Фото: Skoda

Skoda 1100 OHC Coupe — компактна гоночна модель масою всього 555 кг. Купе оснащено скромним 1,1-літровим двигуном від Skoda 440 Spartak зі збільшеною до 92 к. с. при 7 700 об/хв потужністю. Максимальна швидкість становить приблизно 200 км/год.

[ + – ] Максимальна швидкість становить 200 км/год Фото: Skoda

Усього випустили лише два Skoda 1100 OHC Coupe. У 1960-1962 роках вони брали активну участь у перегонах, а потім їх продали приватним особам. Обидва автомобілі згодом розбили в ДТП.

[ + – ] Від оригіналу залишилися шасі та двигун, решту довелося відновлювати з нуля. Фото: Skoda

Тим не менш, шасі та двигун одного з купе збереглися. Їх відреставрували, а ось алюмінієвий кузов довелося створювати з нуля. Для цього вивчили оригінальну документацію на автомобіль та створили його 3D-модель.

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Реконструкцію проводили співробітники музею Skoda та центру з розробки прототипів марки. При цьому використовувалися оригінальні деталі від класичних Skoda 1200, Spartak і Popular. Тепер автомобіль займе місце в експозиції музею.

[ + – ] Відео Skoda 1100 OHC Coupe: спорткар стане новим експонатом музею марки

Раніше Фокус повідомляв, що подібну реконструкцію провели із Bugatti Type 57 Aerolithe. Цей один із найяскравіших автомобілів 30-х піде з молотка за ціною нового гіперкара.

Тим часом майстри побудували вражаючу копію справжнього гіперкара Bugatti Chiron. Автомобіль у деталях повторює оригінал.

Також ми писали про те, що Skoda випустила свою найпотужнішу і найдорожчу модель. Це електричний купе-кросовер.