Электрический Mercedes Sprinter впервые засняли на дорогах

Производство электромобиля наладят по обе стороны Атлантики. Запас хода eSprinter вырастет вдвое по сравнению с предшественником.

Опубликованы официальные фото Mercedes-Benz eSprinter. Электрическая версия модели проходит испытания в Швеции за полярным кругом. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

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Электромобиль Mercedes-Benz Sprinter тестируют в условиях экстремальных морозов – до -30 градусов. Как известно, у электрокаров в сильный мороз запас хода резко снижается, поэтому немецкие инженеры решили проверить работу силовой установки и климат-контроля. Тестовые прототипы закамуфлированы, однако видно, что электрическая версия с виду мало чем отличается от дизельной.

[ + – ] Электрический Mercedes-Benz Sprinter появится в 2023 году Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz eSprinter поступит в производство во второй половине 2023 года. Сначала он встанет на конвейер завода в Чарльстоне (США), а затем выпуск начнут два немецких предприятия – в Дюссельдорфе и Людвигсфельде. В проект уже вложили 350 млн. евро.

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Модель предложат в разных вариантах – как фургон, микроавтобус или голое шасси. Характеристики Mercedes-Benz eSprinter пока не раскрывают, но известно, что он будет доступен с тремя разными батареями. Запас хода электрокара будет вдвое больше, чем у eSprinter предыдущего поколения – то есть примерно 230-300 км, в зависимости от версии.

Ранее Фокус сообщал, что начались зимние испытания украинского коммерческого электрокара CoolOn. Его запас хода также достигает 300 км.