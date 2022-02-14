Электрический Mercedes Sprinter впервые засняли на дорогах
Производство электромобиля наладят по обе стороны Атлантики. Запас хода eSprinter вырастет вдвое по сравнению с предшественником.
Опубликованы официальные фото Mercedes-Benz eSprinter. Электрическая версия модели проходит испытания в Швеции за полярным кругом. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.
Электромобиль Mercedes-Benz Sprinter тестируют в условиях экстремальных морозов – до -30 градусов. Как известно, у электрокаров в сильный мороз запас хода резко снижается, поэтому немецкие инженеры решили проверить работу силовой установки и климат-контроля. Тестовые прототипы закамуфлированы, однако видно, что электрическая версия с виду мало чем отличается от дизельной.
Новый Mercedes-Benz eSprinter поступит в производство во второй половине 2023 года. Сначала он встанет на конвейер завода в Чарльстоне (США), а затем выпуск начнут два немецких предприятия – в Дюссельдорфе и Людвигсфельде. В проект уже вложили 350 млн. евро.Важно
Модель предложат в разных вариантах – как фургон, микроавтобус или голое шасси. Характеристики Mercedes-Benz eSprinter пока не раскрывают, но известно, что он будет доступен с тремя разными батареями. Запас хода электрокара будет вдвое больше, чем у eSprinter предыдущего поколения – то есть примерно 230-300 км, в зависимости от версии.
Ранее Фокус сообщал, что начались зимние испытания украинского коммерческого электрокара CoolOn. Его запас хода также достигает 300 км.