Електричний Mercedes Sprinter уперше зняли на дорогах

Виробництво електромобіля налагодять по обидва боки Атлантики. Запас ходу eSprinter зросте вдвічі порівняно з попередником.

Опубліковано офіційні фото Mercedes-Benz eSprinter. Електрична версія моделі проходить випробування у Швеції за полярним колом. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

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Електромобіль Mercedes-Benz Sprinter тестують за умов екстремальних морозів – до -30 градусів. Як відомо, у електрокарів у сильний мороз запас ходу різко знижується, тому німецькі інженери вирішили перевірити роботу силової установки та клімат-контролю. Тестові прототипи закамуфльовані, проте видно, що електрична версія на вигляд мало чим відрізняється від дизельної.

[ + – ] Електричний Mercedes-Benz Sprinter з'явиться у 2023 році Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz eSprinter надійде у виробництво в другій половині 2023 року. Спочатку він стане на конвеєр заводу в Чарльстоні (США), а потім випуск розпочнуть два німецькі підприємства – у Дюссельдорфі та Людвігсфельді. У проєкт уже вклали 350 мільйонів євро.

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Модель запропонують у різних варіантах – як фургон, мікроавтобус чи голе шасі. Характеристики Mercedes-Benz eSprinter поки що не розкривають, але відомо, що він буде доступний із трьома різними батареями. Запас ходу електрокара буде вдвічі більшим, ніж у eSprinter попереднього покоління – тобто приблизно 230-300 км, залежно від версії.

Раніше Фокус повідомляв, що розпочалися зимові випробування українського комерційного електрокара CoolOn. Його запас ходу також сягає 300 км.