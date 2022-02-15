В Украине представят просторный и вместительный электромобиль Peugeot

Peugeot e-Rifter — электрическая версия минивэна. Она будет доступна в версиях на 5 и 7 мест, а объем ее багажника — до 4000 л.

В скором времени модельный ряд Peugeot в Украине расширит электрический минивэн e-Rifter. Старт его продаж запланирован на весну, сообщают в украинском представительстве концерна Stellantis.

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[ + – ] Минивэн предложат в двух вариантах по длине Фото: Stellantis

Новый Peugeot e-Rifter станет первым электрокаром бренда в Украине. К тому же, минивэн будет пока единственным представителем этого класса, официально представленным на украинском рынке в электрическом исполнении.

Электромотор Peugeot e-Rifter 2022 имеет три режима работы:

Eco – 81 л. с. и 190 Н∙м

Normal – 109 л. с. и 210 Н∙м

Power – 136 л. с. и 260 Н∙м

[ + – ] Стандартное оснащение включает виртуальную панель приборов Фото: Stellantis

В режиме Power разгон до 100 км/ч занимает 11,7 с, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Ускорение 80-120 км/ч занимает 9,4 с.

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Аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 280 км. В быстром режиме можно подзарядиться на 80% за 30 минут. Силовая установка получила систему жидкостного охлаждения, в которой тепло от батареи используется для обогрева салона.

[ + – ] Запас хода электрокара - 280 км Фото: Stellantis

Минивэн доступен в двух вариантах по длине (4,4 и 4,75 м), причем в удлиненный вариант может быть семиместным. Объем багажника составляет от 775 до 4000 л. Электромобиль Peugeot e-Rifter также получил виртуальную панель приборов и джойстик вместо рычага КПП.

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