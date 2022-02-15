Китайцы выпустили оригинальный электромобиль за $20 тысяч с гитарой и караоке (видео)

BYD Yuan Plus – недорогой электрический кроссовер с набором нестандартных функций. Его запас хода — до 510 км.

Новый BYD Yuan Plus поступил в продажу в Китае. Электрический кроссовер стоимостью 130-155 тыс. юаней ($20 400 – 24 300) получился очень нестандартным. Его видеообзор сделали на Youtube-канале Wheelsboy.

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[ + – ] Запас хода кроссовера - до 510 км Фото: скриншот/youtube

Электрокар BYD Yuan Plus – небольшой кроссовер с типичным для марки дизайном. Китайский электромобиль оснащен 204-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с.

[ + – ] В салоне преобладает музыкальная тема Фото: скриншот/youtube

На выбор предложены аккумуляторные батареи емкостью 50,1 и 60,5 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 430 км, во втором – 510 км.

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Электромобиль удивляет нестандартным внутренним убранством. Салон BYD Yuan Plus создал бывший дизайнер интерьеров Mercedes-Benz Микеле Доменико Джау-Паганетти и он очень постарался. Внутри преобладает музыкальная тема.

[ + – ] Дверные карты дополнены гитарными струнами Фото: скриншот/YouTube

Центральная панель по дизайну имитирует старые музыкальные автоматы. Расположенный на ней большой сенсорный дисплей может поворачиваться и становиться вертикально.

[ + – ] BYD Yuan Plus получил функцию караоке

Мало того, в мультимедийной системе есть функция караоке, то есть можно петь за рулем – для этого в подлокотник встроен микрофон. А дверные карты имитируют гитары: в них натянуты струны, при касании которых раздается музыка.

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