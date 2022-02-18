В Атлантиці загорівся корабель з ексклюзивними Porsche та Bugatti на борту (відео)

Екіпаж судна врятували, проте дорогі автомобілі ризикують опинитися на дні океану. Серед них – ексклюзивні суперкари.

В Атлантичному океані зазнає лиха судно Felicity Ace. Воно перевозить близько 4000 автомобілів з Європи до Америки, причому значна їхня частина – дорогі спортивні моделі. Про це повідомляє CNN.

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Автовоз Felicity Ace вийшов із німецького порту Емден 10 лютого. Судно плило в порт Девісвілл в американському штаті Род-Айленд. Відомо, що на його борту – недешеві автомобілі концерну Volkswagen – Audi, Porsche, Lamborghini та навіть Bugatti.

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Сигнал лиха Felicity Ace подав, перебуваючи за 90 миль на південний захід від португальських Азорських островів. Через пожежу в трюмі судно втратило управління і всі 22 члени екіпажу покинули його. Їх пізніше підібрали грецький танкер та берегова охорона Португалії.

Охоплений пожежею автовоз продовжує дрейфувати в Атлантичному океані, за ним стежить португальський патрульний катер. Власник судна планує відбуксирувати його до найближчого порту.

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У Volkswagen Group підтвердили, що на Felicity Ace знаходяться автомобілі концерну, але не назвали точну кількість і не знають їхній стан. За попередніми підрахунками, близько 1100 машин – Porsche. Серед них і родстер Porsche 718 Boxster, який замовив відомий американський журналіст та блогер Метт Фара.

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Автовоз Felicity Ace побудували у 2005 році. Судно довжиною 200 м має водотоннажність в 17 000 тонн.

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