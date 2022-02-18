Якими новими авто 2022 року найбільше задоволені власники – дослідження

Експерти опитали власників авто, а також взяли до уваги результати тест-драйвів та краш-тестів. Нинішнього року лідер рейтингу змінився.

Американська споживча організація Consumer Reports представила свій традиційний щорічний рейтинг нових автомобілів. Експерти визначили, якими авто найбільше задоволені власники після покупки. Результати було опубліковано на сайті організації.

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При складанні рейтингу враховувалися насамперед відгуки власників (у Consumer Reports регулярно проводять опитування автомобілістів). Крім того, беруться до уваги результати тест-драйвів та рівень безпеки авто. Усього до рейтингу потрапили 32 бренди.

[ + – ] До рейтингу потрапили 32 автомобільні бренди

У 2022 році на перше місце вийшла марка Subaru – вона набрала 81 бал зі 100 можливих та потіснила на другу позицію торішнього лідера Mazda (78 балів).

Третім став бренд BMW, який також набрав 78 балів. Наприкінці рейтингу – Jeep (45 балів), GMC (48) та Mitsubishi (49).

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Крім того, у Consumer Reports відзначили окремі моделі різних класів, якими найбільше задоволені власники:

Kia Telluride – великий восьмимісний кросовер зібрав найвищі оцінки у всіх категоріях;

– великий восьмимісний кросовер зібрав найвищі оцінки у всіх категоріях; Honda Ridgeline – пікап з несучим кузовом, що підходить для повсякденного сімейного використання;

– пікап з несучим кузовом, що підходить для повсякденного сімейного використання; Lexus RX – преміальний кросовер з високим рівнем комфорту, динаміки, безпеки та надійності;

– преміальний кросовер з високим рівнем комфорту, динаміки, безпеки та надійності; Subaru Forester – просторий, економічний кросовер з високим рівнем безпеки та надійності. Модель уже дев'ятий рік поспіль попадає в ТОП від Consumer Reports;

– просторий, економічний кросовер з високим рівнем безпеки та надійності. Модель уже дев'ятий рік поспіль попадає в ТОП від Consumer Reports; Toyota Prius – модель, яка рекордні 19 років у ТОПі рейтингу Consumer Reports. Має зразкову економічність.

– модель, яка рекордні 19 років у ТОПі рейтингу Consumer Reports. Має зразкову економічність. Ford Mustang Mach-E – електрокросовер з гарною динамікою, захопливою керованістю та комфортабельною їздою;

– електрокросовер з гарною динамікою, захопливою керованістю та комфортабельною їздою; Honda Accord – просторий сімейний седан з комфортабельною підвіскою та гарним запасом потужності;

– просторий сімейний седан з комфортабельною підвіскою та гарним запасом потужності; Nissan Sentra – якісна бюджетна модель з багатою комплектацією, що включає набір систем безпеки;

– якісна бюджетна модель з багатою комплектацією, що включає набір систем безпеки; Nissan Qashqai/Rogue Sport – один з найкращих компактних кросоверів з високим рівнем надійності та безпеки;

– один з найкращих компактних кросоверів з високим рівнем надійності та безпеки; Toyota RAV4 Plug-In – гібрид RAV4, що підзаряджається, зберігає всі традиційні переваги моделі, але при цьому набагато потужніший і економніший.

Раніше Фокус розповідав про рейтинг найнадійніших авто сучасності. Його опублікувало відоме агентство JD Power.