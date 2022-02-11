Найнадійніші авто сучасності на думку американців

У рейтингу надійності за 2022 рік Toyota опустилася на п'яте місце. Абсолютний лідер серед моделей — спортивний автомобіль Porsche 911.

Американська агенція JD Power оновила свій традиційний щорічний рейтинг якості авто. Експерти назвали найнадійніші автомобілі за перші три роки володіння. Результати опубліковані на сайті агенції.

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Методика JD Power не змінюється роками — експерти опитали власників про проблеми, з якими зіткнулися за три роки володіння авто. Саме кількість неполадок на 100 автомобілів є основним показником для рейтингу.

[ + – ] Toyota опустилася на п'яте місце Фото: J.D. Power

Здебільшого в галузі зафіксовано 192 несправності на 100 авто. У той же час у лідера рейтингу Kia цей показник становить 145. На другому місці — Buick (147), а на третьому — Hyundai (148). У преміум-сегменті переможцем виявився Genesis (155 поломок на 100 авто).

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Багаторічний лідер Toyota у 2022 році опустився на 5 місце з показником 158 неполадок на 100 авто. У хвості списку опинилися Land Rover (284 несправності), Ram (266) і Volvo (256).

[ + – ] Найнадійніша модель сучасності — Porsche 911 Фото: Porsche

Серед моделей абсолютним лідером із надійності виявився спорткар Porsche 911. Названі й найнадійніші авто в різних класах:

компактні авто — Toyota Corolla;

компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series;

компактні спортивні автомобілі — Mazda MX-5 Miata;

середньорозмірні автомобілі — Hyundai Sonata;

середньорозмірні преміальні автомобілі — Lincoln MKZ;

середньорозмірні спортивні автомобілі — Ford Mustang;

повнорозмірні авто — Chevrolet Impala;

субкомпактні кросовери — Buick Encore;

субкомпактні преміальні кросовери — Lexus UX;

компактні кросовери — Buick Envision;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Hyundai Santa Fe та Kia Sorento;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX та Porsche Cayenne;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Suburban.

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