Названі найпопулярніші уживані авто зі США та Європи в Україні

Більшість уживаних автомобілів везуть в Україну з Європи. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen.

За 2021 рік в Україні імпортували 604 тис. уживаних авто. Більшість автомобілів із пробігом приїхали з Північної Америки та Європейського союзу. Таку статистику наводить Інститут досліджень авторинку.

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Якщо точніше, з ЄС ввезли 397 тис. машин (65,8%), з Північної Америки — 163 тис. (27%), а з інших країн — 44 тис. (7,2%). Експерти зазначають, що авто з Америки вибирають завдяки нижчій ціні (хоча вони й подорожчали), але переважна більшість з них — після ДТП. Уживані автомобілі з Європи дорожчі, але не биті й доставити їх в Україну швидше.

Якщо подивитися на країни, то найбільше імпортували авто зі США (158 тис.). Далі йдуть Польща (123 тис.) та Німеччина (76 тис.).

[ + – ] З Європи найчастіше приганяють Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Країни-лідери з імпорту авто в Україну:

США — 158 тис. авто (26,1%). Польща — 123 тис. (20,3%). Німеччина — 76 тис. (12,5%). Литва — 72 тис. (11,8%). Естонія — 26 тис. (4,2%). Чехія — 14 тис. (2,3%). Південна Корея — 14 тис. (2,3%). Словаччина — 12 тис. (1,9%). Угорщина — 10 тис. (1,7%). Грузія — 10 тис. (1,7%).

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Стали відомі й найпопулярніші авто з Європи та США. Як не дивно, в обох випадках лідирують моделі Volkswagen.

ТОП-10 найпопулярніших авто з Європи в Україні:

Volkswagen Golf — 25 450. Skoda Octavia — 23 962. Volkswagen Passat — 23 834. Renault Megane — 19 540. Renault Scenic — 12 840. Opel Zafira — 12 331. Opel Astra — 11 610. Ford Focus — 10 025. Skoda Fabia — 9 848. Audi A4 — 8 236.

[ + – ] Серед авто зі США найпопулярніший — Volkswagen Jetta Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто зі США в Україні:

Volkswagen Jetta — 7 199. Volkswagen Passat — 6 833. Ford Fusion — 6 620. Ford Focus — 6 375. Ford Escape (Kuga) — 4 831. Dodge Journey — 4 137. Nissan Rogue (X-Trail) — 3 510. Jeep Compass — 3 342. Jeep Cherokee — 3 267. Ford Fiesta — 2 847.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж уживаних авто в Україні різко знизився. Причина — дефіцит на ринку.