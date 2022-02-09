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Названі найпопулярніші уживані авто зі США та Європи в Україні

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Авто з Європи, авто зі США, б/у авто, імпорт б/у авто, вживані автомобілі
Фото: bild.de | 65% уживаних авто ввозять з ЄС

Більшість уживаних автомобілів везуть в Україну з Європи. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen.

За 2021 рік в Україні імпортували 604 тис. уживаних авто. Більшість автомобілів із пробігом приїхали з Північної Америки та Європейського союзу. Таку статистику наводить Інститут досліджень авторинку.

Якщо точніше, з ЄС ввезли 397 тис. машин (65,8%), з Північної Америки — 163 тис. (27%), а з інших країн — 44 тис. (7,2%). Експерти зазначають, що авто з Америки вибирають завдяки нижчій ціні (хоча вони й подорожчали), але переважна більшість з них — після ДТП. Уживані автомобілі з Європи дорожчі, але не биті й доставити їх в Україну швидше.

Якщо подивитися на країни, то найбільше імпортували авто зі США (158 тис.). Далі йдуть Польща (123 тис.) та Німеччина (76 тис.).

Авто з Європи, авто зі США, б/у авто, імпорт б/у авто, вживані автомобілі
З Європи найчастіше приганяють Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Країни-лідери з імпорту авто в Україну:

  1. США — 158 тис. авто (26,1%).
  2. Польща — 123 тис. (20,3%).
  3. Німеччина — 76 тис. (12,5%).
  4. Литва — 72 тис. (11,8%).
  5. Естонія — 26 тис. (4,2%).
  6. Чехія — 14 тис. (2,3%).
  7. Південна Корея — 14 тис. (2,3%).
  8. Словаччина — 12 тис. (1,9%).
  9. Угорщина — 10 тис. (1,7%).
  10. Грузія — 10 тис. (1,7%).
Важливо
Які автомобілі вживаними коштують більше, ніж новими
Які автомобілі вживаними коштують більше, ніж новими

Стали відомі й найпопулярніші авто з Європи та США. Як не дивно, в обох випадках лідирують моделі Volkswagen.

ТОП-10 найпопулярніших авто з Європи в Україні:

  1. Volkswagen Golf — 25 450.
  2. Skoda Octavia — 23 962.
  3. Volkswagen Passat — 23 834.
  4. Renault Megane — 19 540.
  5. Renault Scenic — 12 840.
  6. Opel Zafira — 12 331.
  7. Opel Astra — 11 610.
  8. Ford Focus — 10 025.
  9. Skoda Fabia — 9 848.
  10. Audi A4 — 8 236.
Авто з Європи, авто зі США, б/у авто, імпорт б/у авто, вживані автомобілі
Серед авто зі США найпопулярніший — Volkswagen Jetta
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто зі США в Україні:

  1. Volkswagen Jetta — 7 199.
  2. Volkswagen Passat — 6 833.
  3. Ford Fusion — 6 620.
  4. Ford Focus — 6 375.
  5. Ford Escape (Kuga) — 4 831.
  6. Dodge Journey — 4 137.
  7. Nissan Rogue (X-Trail) — 3 510.
  8. Jeep Compass — 3 342.
  9. Jeep Cherokee — 3 267.
  10. Ford Fiesta — 2 847.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж уживаних авто в Україні різко знизився. Причина — дефіцит на ринку.