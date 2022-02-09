Названі найпопулярніші уживані авто зі США та Європи в Україні
Більшість уживаних автомобілів везуть в Україну з Європи. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen.
За 2021 рік в Україні імпортували 604 тис. уживаних авто. Більшість автомобілів із пробігом приїхали з Північної Америки та Європейського союзу. Таку статистику наводить Інститут досліджень авторинку.
Якщо точніше, з ЄС ввезли 397 тис. машин (65,8%), з Північної Америки — 163 тис. (27%), а з інших країн — 44 тис. (7,2%). Експерти зазначають, що авто з Америки вибирають завдяки нижчій ціні (хоча вони й подорожчали), але переважна більшість з них — після ДТП. Уживані автомобілі з Європи дорожчі, але не биті й доставити їх в Україну швидше.
Якщо подивитися на країни, то найбільше імпортували авто зі США (158 тис.). Далі йдуть Польща (123 тис.) та Німеччина (76 тис.).
Країни-лідери з імпорту авто в Україну:
- США — 158 тис. авто (26,1%).
- Польща — 123 тис. (20,3%).
- Німеччина — 76 тис. (12,5%).
- Литва — 72 тис. (11,8%).
- Естонія — 26 тис. (4,2%).
- Чехія — 14 тис. (2,3%).
- Південна Корея — 14 тис. (2,3%).
- Словаччина — 12 тис. (1,9%).
- Угорщина — 10 тис. (1,7%).
- Грузія — 10 тис. (1,7%).
Стали відомі й найпопулярніші авто з Європи та США. Як не дивно, в обох випадках лідирують моделі Volkswagen.
ТОП-10 найпопулярніших авто з Європи в Україні:
- Volkswagen Golf — 25 450.
- Skoda Octavia — 23 962.
- Volkswagen Passat — 23 834.
- Renault Megane — 19 540.
- Renault Scenic — 12 840.
- Opel Zafira — 12 331.
- Opel Astra — 11 610.
- Ford Focus — 10 025.
- Skoda Fabia — 9 848.
- Audi A4 — 8 236.
Найпопулярніші авто зі США в Україні:
- Volkswagen Jetta — 7 199.
- Volkswagen Passat — 6 833.
- Ford Fusion — 6 620.
- Ford Focus — 6 375.
- Ford Escape (Kuga) — 4 831.
- Dodge Journey — 4 137.
- Nissan Rogue (X-Trail) — 3 510.
- Jeep Compass — 3 342.
- Jeep Cherokee — 3 267.
- Ford Fiesta — 2 847.
Раніше Фокус повідомляв, що продаж уживаних авто в Україні різко знизився. Причина — дефіцит на ринку.