Які автомобілі вживаними коштують більше, ніж новими

Дефіцит авто на ринку призвів до різкого стрибка цін. Деякі моделі при перепродажі дорожчі на 20-35%.

Останнім часом ціни на авто в Америці та Європі серйозно зросли. Нестача нових автомобілів змушує багатьох звернути погляди на секонд-хенд. Деколи складається парадоксальна ситуація: деякі моделі зараз за перепродажу коштують більше, ніж у автосалоні. Рейтинг таких автомобілів склали на американському порталі iSeeCars.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Експерти порівняли ціни на нові та вживані (віком один рік) автомобілі однієї й тієї ж моделі. З'ясувалося, що уживані авто в середньому дорожчі на 1,3% або 553 долари.

[ + – ] Найбільше додав у ціні Mercedes-Benz G-Class Фото: Mercedes-Benz

Абсолютний лідер за зростанням ціни – Mercedes-Benz G-Class: позашляховик за рік подорожчав на 35,6% або 62 705 доларів. На другому місці – Chevrolet Corvette, що додав у ціні $16 645 (+20,2%). Замикає трійку Tesla Model 3 – вартість електромобіля зросла на 17,8% ($8300).

Важливо

Представлений екстремальний позашляховик Mitsubishi для найсуворіших умов

ТОП-15 авто, що подорожчали при перепродажі:

Mercedes-Benz G-Class — ціна виросла на 35,6% ($62 705) Chevrolet Corvette – 20,2% ($16 645) Tesla Model 3 – 17,8% ($8300) Ford Bronco Sport – 16,4% ($5766) Chevrolet TrailBlazer – 15,6% ($4270) Toyota RAV4 Hybrid – 14,8% ($5298) Chevrolet Suburban – 12,9% ($9106) Toyota Tacoma — 12,2% ($4530) Toyota C-HR — 12,2% ($3230) Kia Telluride – 12,1% ($5552) Kia Rio — 11,7% ($2090) Subaru XV (Crosstek) — 11,7% ($3524) GMC Yukon — 11,3% ($8528) Toyota Sienna — 11,2% ($5074) Hyundai Accent — 11,2% ($2010)

Раніше Фокус розповідав, що продаж уживаних авто в Україні продемонстрував різкий спад. Ринок обвалився на третину.