RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Які автомобілі вживаними коштують більше, ніж новими

554
продажі авто, продажі нових авто, продажі вживаних авто, уживані авто, дефіцит авто, авто зі США
Фото: Motor1.com | На американському ринку вживані авто в середньому на 1,3% дорожчі за нові аналоги

Дефіцит авто на ринку призвів до різкого стрибка цін. Деякі моделі при перепродажі дорожчі на 20-35%.

Останнім часом ціни на авто в Америці та Європі серйозно зросли. Нестача нових автомобілів змушує багатьох звернути погляди на секонд-хенд. Деколи складається парадоксальна ситуація: деякі моделі зараз за перепродажу коштують більше, ніж у автосалоні. Рейтинг таких автомобілів склали на американському порталі iSeeCars.

Експерти порівняли ціни на нові та вживані (віком один рік) автомобілі однієї й тієї ж моделі. З'ясувалося, що уживані авто в середньому дорожчі на 1,3% або 553 долари.

продажі авто, продажі нових авто, продажі вживаного авто, уживане авто, дефіцит авто, авто з США
Найбільше додав у ціні Mercedes-Benz G-Class
Фото: Mercedes-Benz

Абсолютний лідер за зростанням ціни – Mercedes-Benz G-Class: позашляховик за рік подорожчав на 35,6% або 62 705 доларів. На другому місці – Chevrolet Corvette, що додав у ціні $16 645 (+20,2%). Замикає трійку Tesla Model 3 – вартість електромобіля зросла на 17,8% ($8300).

Важливо
Представлений екстремальний позашляховик Mitsubishi для найсуворіших умов
Представлений екстремальний позашляховик Mitsubishi для найсуворіших умов

ТОП-15 авто, що подорожчали при перепродажі:

  1. Mercedes-Benz G-Class — ціна виросла на 35,6% ($62 705)
  2. Chevrolet Corvette – 20,2% ($16 645)
  3. Tesla Model 3 – 17,8% ($8300)
  4. Ford Bronco Sport – 16,4% ($5766)
  5. Chevrolet TrailBlazer – 15,6% ($4270)
  6. Toyota RAV4 Hybrid – 14,8% ($5298)
  7. Chevrolet Suburban – 12,9% ($9106)
  8. Toyota Tacoma — 12,2% ($4530)
  9. Toyota C-HR — 12,2% ($3230)
  10. Kia Telluride – 12,1% ($5552)
  11. Kia Rio — 11,7% ($2090)
  12. Subaru XV (Crosstek) — 11,7% ($3524)
  13. GMC Yukon — 11,3% ($8528)
  14. Toyota Sienna — 11,2% ($5074)
  15. Hyundai Accent — 11,2% ($2010)

Раніше Фокус розповідав, що продаж уживаних авто в Україні продемонстрував різкий спад. Ринок обвалився на третину.