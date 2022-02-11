Самые надежные авто современности по мнению американцев

В рейтинге надежности за 2022 год Toyota опустилась на пятое место. Абсолютный лидер среди моделей – спорткар Porsche 911.

Американское агентство J.D. Power обновило свой традиционный ежегодный рейтинг качества авто. Эксперты назвали самые надежные автомобили за первых три года владения. Результаты опубликованы на сайте агентства.

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Методика J.D. Power не меняется годами – эксперты опросили владельцев о проблемах, с которыми те столкнулись за три года владения авто. Именно количество неполадок на 100 автомобилей и является основным показателем для рейтинга.

[ + – ] Toyota опустилась на пятое место Фото: J.D. Power

В среднем по отрасли зафиксировано 192 неисправности на 100 авто. В то же время у лидера рейтинга Kia этот показатель составляет 145. На втором месте – Buick (147), а на третьем – Hyundai (148). В премиум-сегменте победителем оказался Genesis (155 поломок на 100 авто).

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Многолетний лидер Toyota в 2022 году опустился на 5 место с показателем 158 неполадок на 100 авто. В хвосте списка оказались Land Rover (284 неисправности), Ram (266) и Volvo (256).

[ + – ] Самая надежная модель современности - Porsche 911 Фото: Porsche

Среди моделей абсолютным лидером по надежности оказался спорткар Porsche 911. Названы и самые надежные авто в разных классах:

компактные авто – Toyota Corolla;

компактный премиальные авто – BMW 4-Series;

компактные спорткары – Mazda MX-5 Miata;

среднеразмерные авто – Hyundai Sonata;

среднеразмерные премиальные авто – Lincoln MKZ;

среднеразмерные спортивные авто – Ford Mustang;

полноразмерные авто – Chevrolet Impala;

субкомпактные кроссоверы – Buick Encore;

субкомпактные премиальные кроссоверы – Lexus UX;

компактные кроссоверы – Buick Envision;

компактные премиальные кроссоверы – Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы — Hyundai Santa Fe и Kia Sorento;

среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lexus RX и Porsche Cayenne;

полноразмерные внедорожники — Chevrolet Suburban.

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