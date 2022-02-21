Попит злетів до небес: за новим позашляховиком Lexus вишикувалася черга на 4 роки

Lexus LX пішов стопами Toyota Land Cruiser, за яким також чималі черги. Складальне підприємство не справляється з високим попитом.

Новий Lexus LX тільки нещодавно дебютував, а за ним уже вишикувалися величезні черги. Охочим придбати позашляховик доведеться почекати до 4 років. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Найбільші черги за позашляховиком – на батьківщині в Японії Фото: Lexus

Попит на Lexus LX 2022 перевершив усі очікування. Так, повторив успіх родинного Toyota Land Cruiser 300, якого також доведеться чекати кілька років. Це і не дивно, зважаючи на той факт, що дві моделі збирають на одному підприємстві й воно не справляється з навантаженням.

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До того ж, свою роль зіграв і дефіцит мікрочіпів — він не дозволяє наростити випуск Lexus LX та Toyota Land Cruiser 300. Цікава деталь: найбільші черги на обидві моделі — на батьківщині, Японії.

Lexus LX — не єдина модель марки, за якою утворилася черга. Так, кросовер Lexus NX доведеться чекати на рік, а Lexus RX і LS — до 5 місяців.

[ + – ] Складальне підприємство не справляється із попитом на Lexus LX Фото: Lexus

Нагадаємо, Lexus LX 2022 побудований на новій платформі та запропонований у версіях на 4 та 7 місць. Позашляховик доступний з 3,5-літровим 415-сильним V6 твін-турбо та 3,3-літровим 299-сильним турбодизелем. Обидві версії отримали 10-ступінчасту АКПП і повний привід зі знижувальною передачею. Ціна моделі в Україні — від 3,28 млн гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що Lexus розсекретив два електромобілі. Їхній запас ходу — до 700 км.