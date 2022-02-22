Ford представив яскравий та потужний пікап для екстремальних умов (відео)

Ford Ranger Raptor вперше отримав бензиновий двигун і став потужнішим.

Лінійку Ford Ranger 2022 поповнив топовий екстремальний варіант Raptor. Заряджений пікап надійде в продаж із серпня. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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[ + – ] Пікап оснастили 17-дюймовою позашляховою гумою Фото: Ford

Новий Ford Ranger Raptor вперше доступний у бензиновому виконанні. Його 3,0-літровий турбомотор V6 EcoBoost знайомий завдяки Ford Bronco Raptor, але дефорсований: розвиває 288 к. с. і має крутний момент 491 Н∙м. Дизельна версія залишиться в пропозиції, але її представлять пізніше й очевидно також отримає 3,0-літровий двигун.

[ + – ] Ford Ranger Raptor оснастили 288-сильним турбомотором Фото: Ford

Потужний пікап Ford отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП та постійний повний привід зі знижувальною передачею. Передбачено 7 режимів для їзди по різних типах дорожнього покриття та позашляховий круїз-контроль Trail Control. Підвіску посилили для бездоріжжя та зробили її довгоходовішою.

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Впізнати новий Ford Ranger Raptor можна за особливою решіткою радіатора, посиленими бамперами, розширювачами арок і 17-дюймовими дисками з позашляховою гумою.

[ + – ] Оздоблення салону розбавляють яскраво-оранжеві вставки. Фото: Ford

Шкіряне оздоблення салону розбавляють яскраво-жовтогарячі вставки. Пікап оснастили віртуальною панеллю приладу та великим сенсорним дисплеєм портретного формату. Стандартними є матричні фари та акустика Bang&Olufsen з 10 динаміками.

[ + – ] Заряджений пікап націлений на бездоріжжя

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