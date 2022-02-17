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Первые фото самого доступного электрокроссовера от Geely: он будет стоить меньше $10 тысяч

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Фото: CarNewsChina | Geely Geometry Thunder Tiger получил скромный 82-сильный мотор

Geely Geometry Thunder Tiger — компактный электрический кроссовер с запасом хода около 300 км и очень оригинальным дизайном.

Новый Geely Geometry Thunder Tiger показали на первых фото. Бюджетный электрический кроссовер должны представить в апреле на Пекинском автосалоне, а вскоре после этого он должен поступить в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geometry Thunder Tiger – самый дешевый электрокроссовер Geely. Точная его цена еще не названа, но известно, что она составит менее 10 тыс. долларов.

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Запас хода кроссовера - около 300 км
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Geely отличается нестандартным дизайном. Его фары соединены диодной полосой, а окраску кузова разбавляют многочисленные яркие вставки.

В основе автомобиля лежит платформа другого бюджетного электрокроссовера Geely Geometry EX3. Новичок сопоставим с ним по размерам:

  • Длина – 4006 мм
  • Ширина – 1765 мм
  • Высота – 1550 мм
  • Колесная база – 2485 мм
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Электрический кроссовер Geely оснащен скромным 82-сильным мотором, а его максимальная скорость – всего 121 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, но, по предварительным данным, он составит около 300 км, как и у Geely Geometry EX3.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно создали недорогой 180-сильный электрокроссовер. Он стоит $12 500 и имеет шансы появиться в Украине.