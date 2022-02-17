Первые фото самого доступного электрокроссовера от Geely: он будет стоить меньше $10 тысяч
Geely Geometry Thunder Tiger — компактный электрический кроссовер с запасом хода около 300 км и очень оригинальным дизайном.
Новый Geely Geometry Thunder Tiger показали на первых фото. Бюджетный электрический кроссовер должны представить в апреле на Пекинском автосалоне, а вскоре после этого он должен поступить в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Geometry Thunder Tiger – самый дешевый электрокроссовер Geely. Точная его цена еще не названа, но известно, что она составит менее 10 тыс. долларов.
Электромобиль Geely отличается нестандартным дизайном. Его фары соединены диодной полосой, а окраску кузова разбавляют многочисленные яркие вставки.
В основе автомобиля лежит платформа другого бюджетного электрокроссовера Geely Geometry EX3. Новичок сопоставим с ним по размерам:
- Длина – 4006 мм
- Ширина – 1765 мм
- Высота – 1550 мм
- Колесная база – 2485 мм
Электрический кроссовер Geely оснащен скромным 82-сильным мотором, а его максимальная скорость – всего 121 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, но, по предварительным данным, он составит около 300 км, как и у Geely Geometry EX3.
Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно создали недорогой 180-сильный электрокроссовер. Он стоит $12 500 и имеет шансы появиться в Украине.