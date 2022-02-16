Новый китайский электромобиль за $30 тысяч оказался клоном Porsche Panamera
ORA Lightning Cat предложат с передним и полным приводом. Топовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 с.
Китайский концерн Great Wall готовит к производству новый ORA Lightning Cat. Он должен дебютировать в апреле на автошоу в Пекине, но первые его фото уже попали в сеть. Опубликовал их сайт CarNewsChina.
Серийный электромобиль ORA Lightning Cat своим дизайном мало чем отличается от показанного год назад концепт-кара. Во внешнем виде просматривается схожесть с Porsche Panamera – у седана схожий профиль и оптика выполнена в стиле Porsche. Однако китайский клон несколько компактнее.
Размеры ORA Lightning Cat:
- Длина – 4871 мм
- Ширина – 1862 мм
- Высота – 1500 мм
- Колесная база – 2870 мм
- Масса – 1930 кг
В салоне предусмотрены виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.
Поначалу будет предложена переднеприводная версия с 204-сильным мотором, способная развить 170 км/ч. Позже появится полноприводной вариант с двумя моторами, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Запас хода пока не разглашают.
Китайский электрокар ORA Lightning Cat поступит в продажу до конца первого полугодия. Его цена составит примерно от 30 тыс. долларов.
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