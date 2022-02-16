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Новый китайский электромобиль за $30 тысяч оказался клоном Porsche Panamera

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ORA Lightning Cat, новый ORA Lightning Cat, электромобиль ORA Lightning Cat, китайский электромобиль, Porsche Panamera
Фото: CarNewsChina | ORA Lightning Cat - обтекаемый электрический седан

ORA Lightning Cat предложат с передним и полным приводом. Топовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 с.

Китайский концерн Great Wall готовит к производству новый ORA Lightning Cat. Он должен дебютировать в апреле на автошоу в Пекине, но первые его фото уже попали в сеть. Опубликовал их сайт CarNewsChina.

ORA Lightning Cat, новый ORA Lightning Cat, электромобиль ORA Lightning Cat, китайский электромобиль, Porsche Panamera
ORA Lightning Cat предложат с одним или двумя моторами
Фото: CarNewsChina

Серийный электромобиль ORA Lightning Cat своим дизайном мало чем отличается от показанного год назад концепт-кара. Во внешнем виде просматривается схожесть с Porsche Panamera – у седана схожий профиль и оптика выполнена в стиле Porsche. Однако китайский клон несколько компактнее.

ORA Lightning Cat, новый ORA Lightning Cat, электромобиль ORA Lightning Cat, китайский электромобиль, Porsche Panamera
Цена ORA Lightning Cat стартует с 30 тыс. долларов
Фото: CarNewsChina

Размеры ORA Lightning Cat:

  • Длина – 4871 мм
  • Ширина – 1862 мм
  • Высота – 1500 мм
  • Колесная база – 2870 мм
  • Масса – 1930 кг
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В салоне предусмотрены виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

ORA Lightning Cat, новый ORA Lightning Cat, электромобиль ORA Lightning Cat, китайский электромобиль, Porsche Panamera
Электромобиль получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей
Фото: CarNewsChina

Поначалу будет предложена переднеприводная версия с 204-сильным мотором, способная развить 170 км/ч. Позже появится полноприводной вариант с двумя моторами, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Запас хода пока не разглашают.

Китайский электрокар ORA Lightning Cat поступит в продажу до конца первого полугодия. Его цена составит примерно от 30 тыс. долларов.

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