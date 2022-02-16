Новий китайський електромобіль за $30 тисяч виявився клоном Porsche Panamera

ORA Lightning Cat запропонують із переднім і повним приводом. Топова версія зможе розганятись до 100 км/год за 3,9 с.

Китайський концерн Great Wall готує до виробництва новий ORA Lightning Cat. Він має дебютувати у квітні на автошоу в Пекіні, але перші його фото вже потрапили до мережі. Опублікував їхній сайт CarNewsChina.

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[ + – ] ORA Lightning Cat а запропонують із одним або двома моторами Фото: CarNewsChina

Серійний електромобіль ORA Lightning Cat своїм дизайном мало чим відрізняється від показаного рік тому концепт-кара. У зовнішньому вигляді проглядається схожість із Porsche Panamera – у седана схожий профіль і оптика виконана в стилі Porsche. Проте китайський клон трохи компактніший.

[ + – ] Ціна ORA Lightning Cat стартує з 30 тис. доларів Фото: CarNewsChina

Розміри ORA Lightning Cat:

Довжина – 4871 мм

Ширина – 1862 мм

Висота – 1500 мм

Колісна база – 2870 мм

Маса – 1930 кг

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У салоні передбачені віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.

[ + – ] Електромобіль отримав віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

Спочатку буде запропонована передньопривідна версія з 204-сильним мотором, здатна розвинути 170 км/год. Пізніше з'явиться повнопривідний варіант із двома моторами, здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Запас ходу поки що не розголошують.

Китайський електрокар ORA Lightning Cat надійде в продаж до кінця першого півріччя. Його ціна становитиме приблизно від 30 тис. доларів.

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