Новий китайський електромобіль за $30 тисяч виявився клоном Porsche Panamera
ORA Lightning Cat запропонують із переднім і повним приводом. Топова версія зможе розганятись до 100 км/год за 3,9 с.
Китайський концерн Great Wall готує до виробництва новий ORA Lightning Cat. Він має дебютувати у квітні на автошоу в Пекіні, але перші його фото вже потрапили до мережі. Опублікував їхній сайт CarNewsChina.
Серійний електромобіль ORA Lightning Cat своїм дизайном мало чим відрізняється від показаного рік тому концепт-кара. У зовнішньому вигляді проглядається схожість із Porsche Panamera – у седана схожий профіль і оптика виконана в стилі Porsche. Проте китайський клон трохи компактніший.
Розміри ORA Lightning Cat:
- Довжина – 4871 мм
- Ширина – 1862 мм
- Висота – 1500 мм
- Колісна база – 2870 мм
- Маса – 1930 кг
У салоні передбачені віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.
Спочатку буде запропонована передньопривідна версія з 204-сильним мотором, здатна розвинути 170 км/год. Пізніше з'явиться повнопривідний варіант із двома моторами, здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Запас ходу поки що не розголошують.
Китайський електрокар ORA Lightning Cat надійде в продаж до кінця першого півріччя. Його ціна становитиме приблизно від 30 тис. доларів.
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