Яркий дизайн и 700 км запаса хода: рассекречен китайский электрокроссовер для Европы (фото)

Nio ES7 — мощный 653-сильный электрокроссовер, способный разогнаться до 100 км/ч всего за 4 секунды. В Европе модель появится с 2023 года.

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Опубликованы первые фото Nio ES7. Китайский электрический кроссовер поступит в продажу на родине с сентября, а в 2023 году выйдет на европейский рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Новый Nio ES7 – уже третий электрокроссовер в линейке китайского бренда. Он займет нишу между моделями ES6 и ES8.

[ + – ] Электромобиль предложат в двух версиях с разным запасом хода Фото: CarNewsChina

Размеры Nio ES7:

Длина – 4912 мм

Ширина – 1987 мм

Высота – 1720 мм

Колесная база – 2920 мм

Дизайн выдержан в фирменном стиле Nio – с выраженным "носом" и тоненькими светодиодными фарами. Дверные ручки выполнены выдвижными.

Салон Nio ES7 пока не рассекречен, однако наверняка электромобиль получит компактную цифровую панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата, как и другие авто марки. Заявлено, что за доплату кроссовер получит автопилот.

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Характеристики Nio ES7

Новый Nio ES7 получил полный привод и два мотора общей мощностью 653 л. с. Электрокар весом 2,4 тонны может разгоняться до 100 км/ч всего за 4 с и развивать 200 км/ч.

На выбор предложат два вида аккумуляторной батареи – на 75 и 100 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 615 км, а во втором – 706 км.

Примечательно, что это не самый "дальнобойный" электромобиль Nio, ведь в линейке бренда есть модели с запасом хода до 1000 км.

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