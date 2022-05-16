Яскравий дизайн і 700 км запасу ходу: розсекречено китайський електрокросовер для Європи (фото)

Nio ES7 — потужний 653-сильний електрокросовер, здатний розігнатися до 100 км/год лише за 4 секунди. У Європі модель з'явиться з 2023 року.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Опубліковано перші фото Nio ES7. Китайський електричний кросовер надійде у продаж на батьківщині з вересня, а в 2023 році вийде на європейський ринок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Новий Nio ES7 — уже третій електрокросовер у лінійці китайського бренду. Він займе нішу між моделями ES6 та ES8.

[ + – ] Електромобіль запропонують у двох версіях із різним запасом ходу Фото: CarNewsChina

Розміри Nio ES7:

довжина — 4 912 мм;

ширина — 1 987 мм;

висота — 1 720 мм;

колісна база — 2 920 мм.

Дизайн витриманий у фірмовому стилі Nio — з вираженим "носом" і тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки виготовлені висувними.

Салон Nio ES7 поки не розсекречений, проте напевно електромобіль отримає компактну цифрову панель приладів і великий сенсорний дисплей портретного формату, як й інші автомобільні марки. Заявлено, що за доплату кросовер отримає автопілот.

Важливо

Нова Honda CR-V 2023 повністю розсекречена до прем'єри (фото)

Характеристики Nio ES7

Новий Nio ES7 отримав повний привід і два мотори загальною потужністю 653 к. с. Електрокар вагою 2,4 тонни може розганятися до 100 км/год лише за 4 секунди і розвивати 200 км/год.

На вибір запропонують два види акумуляторної батареї — на 75 та 100 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 615 км, тоді як у другому — 706 км.

Варто зазначити, що це не "дальнобійний" електромобіль Nio, адже в лінійці бренду є моделі із запасом ходу до 1 000 км.

Також Фокус розповідав про новий китайський мінівен преміум-класу з нестандартним дизайном і багатим оснащенням.