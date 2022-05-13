Від творців Rolls-Royce: у Китаї показали сімейне авто преміум-класу (фото)

Китайський виробник розкішних авто Hongqi випустив свій перший мінівен Q8. Розробив його ексдизайнер Rolls-Royce Жіль Тейлор.

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Опубліковано перші фото Hongqi Q8. Розкішний мінівен надійде в продаж із другої половини 2022 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Новий Hongqi Q8 — перший мінівен у лінійці китайського преміального бренду. За попередніми даними, модель коштуватиме 300-400 тисяч юанів ($45 800 — 61 000). Автомобіль вийшов дуже важким (2320 кг) і великим.

[ + – ] Hongqi Q8 оснащений 252-сильним турбомотором Фото: CarNewsChina

Розміри Hongqi Q8:

Довжина — 5222 мм

Ширина — 2005 мм

Висота — 1935 мм

Колісна база — 3200 мм

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: CarNewsChina

Дизайн Hongqi Q8 виконаний колишнім стилістом Rolls-Royce Жілем Тейлором і витриманий у фірмовому стилі марки. Основна сімейна характеристика — велика хромована решітка радіатора.

В обробці салону використані шкіра та дерево. Мінівен отримав віртуальну панель приладів і великий дисплей. Сидіння першого та другого ряду отримали електропривод. Загалом у Hongqi Q8 сім місць, але пізніше може з'явитися розкішніша чотиримісна версія.

[ + – ] Сидіння першого та другого ряду отримали електропривод Фото: CarNewsChina

Мінівен Hongqi Q8 оснащений 2,0-літровим 252-сильним бензиновим турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Його максимальна швидкість — 200 км/год.

FAW Hongqi — один із найстаріших автовиробників Китаю. Марка спеціалізується на випуску розкішних авто преміум-класу та є офіційним постачальником машин для органів влади.

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Саме на Hongqi їздили всі лідери Китаю — від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна. Зараз модельна лінійка марки розширена та включає седани та кросовери вартістю від 40 до 580 тисяч доларів. У лінійці є й електромобілі, причому їх уже продають у Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Монголії стартує виробництво першого автомобіля. Це сімейний кросовер.