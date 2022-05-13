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От создателей Rolls-Royce: в Китае показали семейное авто премиум-класса (фото)

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Hongqi Q8, новый Hongqi Q8, роскошный минивэн, китайский минивэн
Фото: CarNewsChina | Минивэн обращает на себя внимание благодаря огромной решетке радиатора

Китайский производитель роскошных авто Hongqi выпустил свой первый минивэн Q8. Разработал его экс-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.

Опубликованы первые фото Hongqi Q8. Роскошный минивэн поступит продажу со второй половины 2022 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Hongqi Q8 – первый минивэн в линейке китайского премиального бренда. По предварительным данным, модель будет стоить 300-400 тысяч юаней ($45 800 – 61 000). Автомобиль получился весьма тяжелым (2320 кг) и крупным.

Hongqi Q8, новый Hongqi Q8, роскошный минивэн, китайский минивэн
Hongqi Q8 оснащен 252-сильным турбомотором
Фото: CarNewsChina

Размеры Hongqi Q8:

  • Длина – 5222 мм
  • Ширина – 2005 мм
  • Высота – 1935 мм
  • Колесная база – 3200 мм
Hongqi Q8, новый Hongqi Q8, роскошный минивэн, китайский минивэн
В отделке салона использованы кожа и дерево
Фото: CarNewsChina

Дизайн Hongqi Q8 выполнен бывшим стилистом Rolls-Royce Жилем Тейлором и выдержан в фирменном стиле марки. Основная фамильная черта – огромная хромированная решетка радиатора.

В отделке салона использованы кожа и дерево. Минивэн получил виртуальную панель приборов и большой дисплей. Сиденья первого и второго ряда получили электропривод. Всего в Hongqi Q8 семь мест, но позже может появиться более роскошная четырехместная версия.

Hongqi Q8, новый Hongqi Q8, роскошный минивэн, китайский минивэн
Сиденья первого и второго ряда получили электропривод
Фото: CarNewsChina

Минивэн Hongqi Q8 оснащен 2,0-литровым 252-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Его максимальная скорость – 200 км/ч.

FAW Hongqi – один из сарейших автопроизводителей Китая. Марка специализируется на выпуске роскошных авто премиум-класса и является официальным поставщиком машин для органов власти.

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Именно на Hongqi ездили все лидеры Китая – от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина. Сейчас модельный ряд марки расширен и включает седаны и кроссоверы стоимостью от 40 до 580 тысяч долларов. В линейке есть и электромобили, причем их уже продают в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что в Монголии стартует производство первого автомобиля. Это семейный кроссовер.