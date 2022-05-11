На производство поступает первый монгольский автомобиль: что известно (фото)

Кроссовер Bars Mozo создан в сотрудничестве с китайским концерном Zotye и адаптирован к суровому климату Монголии.

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Монгольская компания Bars Motors запускает в производство кроссовер Mozo. Ежегодно планируют выпускать примерно по 2500 автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

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Первый монгольский автомобиль помогли создать партнеры из Китая. В Bars Motors уже давно наладили сотрудничество с концерном Zotye, а теперь в Улан-Баторе построили линию для сборки китайских авто.

[ + – ] В основе авто лежит китайский Zotye T500

Новый Bars Mozo создан на базе Zotye T500. Его показали еще два года назад, но только теперь модель готова к производству. Кроссовер усовершенствовали и адаптировали к суровому монгольскому климату. Цена кроссовера стартует с 69 миллионов тугриков ($24 000).

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Семейный кроссовер Bars Mozo достигает 4,6 м в длину и 1,85 м в ширину при колесной базе в 2,7 м. У автомобиля сдержанный дизайн с изогнутой оконной линией и широкой решеткой радиатора.

В салоне установлены цифровая панель приборов и 8,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Объем багажника составляет 413-1155 л. Среди доступных опций есть камеры кругового обзора, панорамная крыша, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль и вентиляция сидений.

[ + – ] Среди доступных опций есть камеры кругового обзора, парковочный автопилот и адаптивный круиз-контроль

Монгольский кроссовер оснащен 1,5-литровым 156-сильным бензиновым турбомотором. На выбор предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП, а вот привод может быть только передним.

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