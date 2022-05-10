Компактные размеры и 240 км запаса хода: представлен самый дешевый немецкий электрокроссовер (видео)

E.Go e.wave X — миниатюрный городской электрокроссовер длиной всего 3,3 м. Цены стартуют с 24 990 евро.

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Немецкий производитель электромобилей E.Go показал свою новую модель. Компания создала свой первый кроссовер e.wave X, который поступит в продажу с конца нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт E.Go.

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[ + – ] Электромобиль оснастили 109-сильным мотором Фото: E.Go

Новый E.Go e.wave X будет стоить от 24 990 евро. То есть, он станет самым доступным немецким электрокроссовером.

e.wave X – внедорожная версия компактного хэтчбэка E.Go Life. У автомобиля выраженный двухобъемный профиль, круглые фары и массивный пластиковый обвес. Кроме того, появились рейлинги для багажника на крыше, 18-дюймовые диски и дополнительная оптика.

[ + – ] На передней панели установлен большой дисплей Фото: E.Go

E.Go e.wave X получился очень компактным:

Длина – 3348 мм

Ширина – 1700 мм

Высота – 1567 мм

Несмотря на столь скромные размеры, автомобиль является четырехместным. В отделке используются эко-кожа, алькантара и вставки "под алюминий".

[ + – ] Миниатюрный 3,3-метровый автомобиль вмещает четыре человека Фото: E.Go

В отличие от родственного хэтчбека, e.wave X получил современную панель приборов с огромным 23-дюймовым дисплеем. Появилась и беспроводная зарядка для смартфонов.

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Заднеприводный электрокроссовер оснащен мотором мощностью 109 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 23,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 240 км, а оснащение включает зарядное устройство мощностью 11 кВт.

Впрочем, e.wave X недолго будет самым дешевым электрокроссовером из Германии. Уже в 2025 году Volkswagen представит модель за 20 тыс. евро.

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