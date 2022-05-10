Компактные размеры и 240 км запаса хода: представлен самый дешевый немецкий электрокроссовер (видео)
E.Go e.wave X — миниатюрный городской электрокроссовер длиной всего 3,3 м. Цены стартуют с 24 990 евро.
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Немецкий производитель электромобилей E.Go показал свою новую модель. Компания создала свой первый кроссовер e.wave X, который поступит в продажу с конца нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт E.Go.
Новый E.Go e.wave X будет стоить от 24 990 евро. То есть, он станет самым доступным немецким электрокроссовером.
e.wave X – внедорожная версия компактного хэтчбэка E.Go Life. У автомобиля выраженный двухобъемный профиль, круглые фары и массивный пластиковый обвес. Кроме того, появились рейлинги для багажника на крыше, 18-дюймовые диски и дополнительная оптика.
E.Go e.wave X получился очень компактным:
- Длина – 3348 мм
- Ширина – 1700 мм
- Высота – 1567 мм
Несмотря на столь скромные размеры, автомобиль является четырехместным. В отделке используются эко-кожа, алькантара и вставки "под алюминий".
В отличие от родственного хэтчбека, e.wave X получил современную панель приборов с огромным 23-дюймовым дисплеем. Появилась и беспроводная зарядка для смартфонов.Важно
Заднеприводный электрокроссовер оснащен мотором мощностью 109 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 23,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 240 км, а оснащение включает зарядное устройство мощностью 11 кВт.
Впрочем, e.wave X недолго будет самым дешевым электрокроссовером из Германии. Уже в 2025 году Volkswagen представит модель за 20 тыс. евро.
Также Фокус сообщал, что Chery представили недорогой электрокроссовер за 23 500 долларов.