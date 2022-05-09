Стильно и недорого: в Китае представили молодежный электромобиль за $9000 (фото)

Xinri 03 от Brilliance — миниатюрный городской электромобиль, предложенный в женской и мужской версиях. Его запас хода — 318 км.

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Китайский концерн Brilliance готовит бюджетный электромобиль Xinri 03. Он поступит в продажу во второй половине нынешнего года по цене от 59 800 юаней ($9000). Об этом пишет сайт Autohome.

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[ + – ] Xinri 03 отличается круглыми фарами и фонарями Фото: autohome.com.cn

Новый Brilliance Xinri 03 – компактный трехдверный хэтчбек с выразительным дизайном. Модель предложат в двух исполнениях: стандартный Xinri 03 рассчитан на молодых женщин-водителей, а Xinri 03A – на мужчин. Версии существенно разнятся по дизайну. У Xinri 03 большие круглые фары и фонари, а у 03А — тоненькая светодиодная оптика спереди и сзади.

[ + – ] У Xinri 03A тоненькая диодная оптика Фото: autohome.com.cn

Размеры Brilliance Xinri 03:

Длина – 3288 мм

Ширина – 1670 мм

Высота – 1654 мм

Колесная база – 2185 мм

[ + – ] Обе версии получили виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

Brilliance Xinri 03 и 03А отличаются друг от друга внутренней отделкой и комплектацией, однако обе получили виртуальную панель приборов, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и камеру заднего вида. При этом подушки безопасности в Xinri 03 – опция. Xinri 03A оснащен несколько богаче, а потому дороже — около 18 тыс. долларов.

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Китайский электромобиль оснащен мотором мощностью 61 л. с. и с крутящим моментом в 150 Н∙м. Аккумуляторная батарея емкостью 31,45 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 318 км, а зарядить ее в быстром режиме с 30 до 80% можно за 45 минут.

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