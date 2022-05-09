Стильно та недорого: у Китаї представили молодіжний електромобіль за $9000 (фото)

Xinri 03 від Brilliance — мініатюрний міський електромобіль, запропонований у жіночій і чоловічій версіях. Його запас ходу — 318 км.

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Китайський концерн Brilliance готує бюджетний електромобіль Xinri 03. Він надійде в продаж у другій половині цього року за ціною від 59 800 юанів ($9000). Про це пише сайт Autohome.

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[ + – ] Xinri 03 відрізняється круглими фарами та ліхтарями Фото: autohome.com.cn

Новий Brilliance Xinri 03 3 компактний тридверний хетчбек із виразним дизайном. Модель запропонують у двох виконаннях: стандартний Xinri 03 розрахований на молодих жінок-водійок, а Xinri 03A — на чоловіків. Версії істотно відрізняються за дизайном. У Xinri 03 великі круглі фари та ліхтарі, а у 03А — тоненька світлодіодна оптика спереду та ззаду.

[ + – ] У Xinri 03A тоненька діодна оптика Фото: autohome.com.cn

Розміри Brilliance Xinri 03:

Довжина — 3288 мм

Ширина — 1670 мм

Висота — 1654 мм

Колісна база — 2185 мм

[ + – ] Обидві версії отримали віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

Brilliance Xinri 03 і 03А відрізняються один від одного внутрішньою обробкою та комплектацією, проте обидві отримали віртуальну панель приладів, великий сенсорний дисплей мультимедійної системи та камеру заднього виду. При цьому подушки безпеки в Xinri 03 — опція. Xinri 03A оснащений дещо багатше, а тому й дорожчий — близько 18 тис. доларів.

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Китайський електромобіль оснащений двигуном потужністю 61 к. с. і з крутним моментом 150 Н∙м. Акумуляторна батарея ємністю 31,45 кВт∙год забезпечує запас ходу в 318 км, а зарядити її у швидкому режимі з 30 до 80% можна за 45 хвилин.

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