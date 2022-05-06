Volkswagen готовит недорогие электрокроссоверы за 20 тысяч евро: подробности и тизеры

Электрические кроссоверы придут на смену Volkswagen e-up, SEAT Mii electric и Skoda Citigo iV. Ежегодно будут выпускать по полмиллиона таких авто.

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Опубликованы первые скетчи новых электрических кроссоверов от концерна Volkswagen. Бюджетные модели для молодежи будут выпускать под брендами Cupra, Skoda и Volkswagen с 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице Volkswagen Group в Twitter.

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[ + – ] Электрокроссовер Volkswagen более обтекаемый, чем собратья Фото: Volkswagen

Новые модели придут на смену компактным электрическим хэтчбекам Volkswagen e-up, SEAT Mii electric и Skoda Citigo iV. Их решили выполнить в более популярном сейчас формате городского кроссовера.

По сравнению с предшественниками электромобили Volkswagen подрастут в размерах – примерно до 4 м в длину. Судя по тизерам, три модели будут существенно отличаться по дизайну — Volkswagen более обтекаемый, а вот два других авто отличаются граненым стилем.

Пока подробностей про новые электрокроссоверы от Volkswagen немного. Известно, что базовые версии моделей будут стоить около 20 тысяч евро, а самые дорогие – не более 25 тысяч евро.

[ + – ] Стоимость электрокаров составит от 20 до 25 тыс. евро Фото: Volkswagen

Для снижения себестоимости моделей их построят на упрощенной электрической платформе MEB Lite. Электромобили получат более дешевые и менее долговечные литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи. Впрочем, у них есть свой плюс – они безопаснее и меньше подвержены возгоранию.

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Ожидается, что производство всех трех электрокаров наладят на предприятии в Мартореле (Испания). Ежегодно планируют выпускать примерно по 500 тыс. автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen идет в Формулу-1, причем готовится поддерживать две разные команды.