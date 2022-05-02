Двойной удар: концерн Volkswagen готовит экспансию в Формулу-1

Volkswagen выставит в Формуле-1 марки Audi и Porsche и выкупит одну из команд.

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Volkswagen Group придет в Формулу-1 через четыре года. Информацию официально подтвердил СЕО концерна Герберт Дисс, причем заявил, что в королевских гонках будет представлено сразу два бренда. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

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"Если вы посмотрите на основные спортивные события в мире, то обнаружите, что в автоспорте действительно важна только Формула-1, которая становится все более дифференцированной. Если вы занимаетесь автоспортом, вы должны заниматься Формулой-1, так как именно там эффект будет наибольшим", — объяснил решение Герберт Дисс.

[ + – ] Команда Porsche выступала в Формуле-1 в 60-х Фото: Porsche

Концерн Volkswagen в Формуле-1 будет представлен подразделениями – Porsche и Audi. Обе они планируют участвовать в гонках с 2026 года, когда чемпионат перейдет на новые двигатели и экологически чистое синтетическое топливо (его как раз создают инженеры Porsche).

Porsche станет поставщиком двигателей для одной или нескольких команд. После 2026 года в Формуле-1 останутся гибридные установки и немецкий бренд до этого времени испытает технологии в чемпионате спортпрототипов и 24-чсовой гонке в Ле-Мане.

[ + – ] McLaren с двигателями Porsche добыл два чемпионских титула Фото: wikipedia.org

Следует отметить, что Porsche не впервые идет в Формулу-1. В 60-х годах в гоночной серии выступала заводская команда, а два десятилетия спустя двигатели Porsche принесли команде McLaren чемпионские титулы 1984 и 1985 годов.

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А вот для Audi Формула-1 – в новинку. Ожидается, что немецкая компания выкупит одну из команд. Недавно в Audi провели переговоры с McLaren, но не достигли результата, поэтому также рассматриваются варианты приобретения Williams, Alfa Romeo или Aston Martin.

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