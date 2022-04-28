Украинцы поедут в литовском ралли "Висагинас": у Александра Салюка новый штурман

Состав украинского экипажа претерпел изменения – штурманом с Александром Салюком будет выступать не Леонид Косянчук, а Юлия Ефимова.

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Как сообщает проект "Ралли в Украине" организаторы литовского кубкового ралли Visaginas Rally Cup 2022 года официально пригласили на гонку выдающихся украинских спортсменов Александра Салюка и Леонида Косянчука.

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Безусловно, целью данного выступления является не только завоевание очков и борьба за секунды. Это своего рода дипломатическая миссия, которая должна показать всему миру, что несмотря на военное вторжение России, жизнь в Украине продолжается, а украинцы продолжают борьбу по всем направлениям, в том числе и в спорте.

[ + – ] Юлия Ефимова только нынешней зимой присоединилась к команде, а до этого в течение двух лет участвовала в соревнованиях Кубка Лиманов и чемпионата Украины, выступая вместе с днепровским пилотом Андреем Волошиным Фото: rally.in.ua

Российско-украинская война как раз и не позволила Леониду Косянчуку принять это приглашение. Об этом он написал в сети Facebook: "Необычайно тронуло приглашение Ауримаса Эйдзюнаса. Однако мое нынешнее физическое и психологическое состояние не позволяет мне соединить в своем сознании войну и участие в ралли. Вместе с тем точно знаю, что мой многолетний партнер Александр Петрович Салюк сможет достойно принять участие в этом мероприятии".

Visaginas Rally Cup состоится 7 мая 2022 года

И именно Леонид Васильевич посоветовал своему пилоту подыскать себе замену среди штурманов-женщин, у которых не будет ни юридических, ни моральных препятствий для поездки за границу во время войны с Россией.

Таким образом, правое кресло в экипаже команды "БудуНасыпать" на ралли "Висагинас" займет харьковская спортсменка Юлия Ефимова.

[ + – ] По инициативе проекта "Ралли в Украине" в Украине была произведена и отправлена в Литву партия штурманских тетрадей, дизайн которых был разработан эксклюзивно для ралли "Висагинас". Все вырученные от продажи тетрадей деньги пойдут в благотворительный сбор, который будет проходить во время мероприятия в поддержку Украины Фото: rally.in.ua

Visaginas Rally Cup состоится 7 мая 2022 года. Дистанция ралли "Висагинас" составляет всего 54,4 боевых километра. Но они не будут для украинского экипажа "легкой прогулкой". Ведь украинский пилот поедет с новым штурманом, на незнакомом автомобиле и по непривычным дорогам.

К тому же, бороться украинцам придется с тремя десятками участников.

Ранее Фокус сообщал, что Известные украинские спортсмены помогают ВСУ автомобилями.