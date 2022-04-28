Українці поїдуть у литовському ралі "Вісагінас": в Олександра Салюка новий штурман

Склад українського екіпажу зазнав змін — штурманом з Олександром Салюком буде не Леонід Косянчук, а Юлія Єфімова.

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Як повідомляє проєкт "Ралі в Україні", організатори литовського кубкового ралі Visaginas Rally Cup 2022 року офіційно запросили на перегони видатних українських спортсменів Олександра Салюка та Леоніда Косянчука.

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Безумовно, метою цього виступу є не лише завоювання очок і боротьба за секунди. Це своєрідна дипломатична місія, яка має показати всьому світу, що незважаючи на воєнне вторгнення Росії, життя в Україні триває, а українці продовжують боротьбу з усіх напрямків, зокрема й у спорті.

[ + – ] Юлія Єфімова тільки цієї зими приєдналася до команди, а до цього протягом двох років брала участь у змаганнях Кубка Лиманів і чемпіонату України, виступаючи разом із дніпровським пілотом Андрієм Волошиним Фото: rally.in.ua

Російсько-українська війна таки не дозволила Леоніду Косянчуку прийняти це запрошення. Про це він написав у мережі Facebook: "Надзвичайно зачепило запрошення Аурімаса Ейдзюнаса. Проте мій нинішній фізичний і психологічний стан не дозволяє мені поєднати у своїй свідомості війну й участь у ралі. Водночас точно знаю, що мій багаторічний партнер Олександр Петрович Салюк зможе гідно взяти участь у цьому заході".

Visaginas Rally Cup відбудеться 7 травня 2022 року

І саме Леонід Васильович порадив своєму пілоту підшукати собі заміну серед штурманів-жінок, які не мають ні юридичних, ні моральних перешкод для поїздки за кордон під час війни з Росією.

Так, праве крісло в екіпажі команди "БудуНасипати" на ралі "Вісагінас" займе харківська спортсменка Юлія Єфімова.

[ + – ] З ініціативи проєкту "Ралі в Україні" в Україні було вироблено та відправлено до Литви партію штурманських зошитів, дизайн яких був розроблений ексклюзивно для ралі "Вісагінас". Усі виручені від продажу зошитів гроші підуть у благодійний збір, який проходитиме під час заходу на підтримку України Фото: rally.in.ua

Visaginas Rally Cup відбудеться 7 травня 2022 року. Дистанція ралі "Вісагінас" становить лише 54,4 бойових кілометри. Але вони не будуть для українського екіпажу "легкою прогулянкою". Адже український пілот поїде з новим штурманом, на незнайомому автомобілі та по незвичних дорогах.

До того ж боротися українцям доведеться із трьома десятками учасників.

Раніше Фокус повідомляв, що відомі українські спортсмени допомагають ЗСУ автомобілями.