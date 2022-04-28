Українці поїдуть у литовському ралі "Вісагінас": в Олександра Салюка новий штурман
Склад українського екіпажу зазнав змін — штурманом з Олександром Салюком буде не Леонід Косянчук, а Юлія Єфімова.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Як повідомляє проєкт "Ралі в Україні", організатори литовського кубкового ралі Visaginas Rally Cup 2022 року офіційно запросили на перегони видатних українських спортсменів Олександра Салюка та Леоніда Косянчука.
Безумовно, метою цього виступу є не лише завоювання очок і боротьба за секунди. Це своєрідна дипломатична місія, яка має показати всьому світу, що незважаючи на воєнне вторгнення Росії, життя в Україні триває, а українці продовжують боротьбу з усіх напрямків, зокрема й у спорті.
Російсько-українська війна таки не дозволила Леоніду Косянчуку прийняти це запрошення. Про це він написав у мережі Facebook: "Надзвичайно зачепило запрошення Аурімаса Ейдзюнаса. Проте мій нинішній фізичний і психологічний стан не дозволяє мені поєднати у своїй свідомості війну й участь у ралі. Водночас точно знаю, що мій багаторічний партнер Олександр Петрович Салюк зможе гідно взяти участь у цьому заході".
Visaginas Rally Cup відбудеться 7 травня 2022 року
І саме Леонід Васильович порадив своєму пілоту підшукати собі заміну серед штурманів-жінок, які не мають ні юридичних, ні моральних перешкод для поїздки за кордон під час війни з Росією.
Так, праве крісло в екіпажі команди "БудуНасипати" на ралі "Вісагінас" займе харківська спортсменка Юлія Єфімова.
Visaginas Rally Cup відбудеться 7 травня 2022 року. Дистанція ралі "Вісагінас" становить лише 54,4 бойових кілометри. Але вони не будуть для українського екіпажу "легкою прогулянкою". Адже український пілот поїде з новим штурманом, на незнайомому автомобілі та по незвичних дорогах.
До того ж боротися українцям доведеться із трьома десятками учасників.
Раніше Фокус повідомляв, що відомі українські спортсмени допомагають ЗСУ автомобілями.