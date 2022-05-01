Украинец организовал музей редких ретро-авто под открытым небом (фото, видео)
Десятки интересных классических автомобилей расположились под открытым небом. Среди них есть редкие модели.
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В селе Глуховичи подо Львовом появился оригинальный автомузей Retro Land Lviv. Раритетные автомобили стоят прямо под открытым небом. Репортаж с интересной локации сняли Auto-consulting.
Основатель музея Денис уже 12 лет коллекционирует ретро-авто и их у него несколько десятков. На территории также построены павильйоны с тематическими коллекциями общей площадью 3000 кв. м.
Некоторые автомобили требуют лишь косметических работ, другим нужна полная реставрация. В экспозиции есть настоящие раритеты.
Очень редкими являются лимузин Mercedes-Benz 290 1933 года и Tatra 57 1938 года с оппозитным двигателем. Довоенный автопром также представляют Opel Olympia и Steyr 55.Важно
Также стоит отметить Saab 96 1960 года и британский спортивный седан Rover 2000TC 1966 года. Есть и более поздние модели вроде Mercedes-Benz Finntail, Ford Taunus и Citroen CX 70-х. А Tatra 600 Tatraplan переделана до неузнаваемости.
Присутствуют в музее и винтажные американские авто 50-60-х годов. И, конечно же, хватает советской техники. Кроме того, локация активно используется для проведения различных мероприятий и автошоу.
Ранее Фокус сообщал, что российские захватчики угоняют редкие ретро-автомобили. Владельцы пытаются их найти.