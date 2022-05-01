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Украинец организовал музей редких ретро-авто под открытым небом (фото, видео)

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Фото: Auto-consulting | Основатель музея собирал ретро-авто 12 лет

Десятки интересных классических автомобилей расположились под открытым небом. Среди них есть редкие модели.

В селе Глуховичи подо Львовом появился оригинальный автомузей Retro Land Lviv. Раритетные автомобили стоят прямо под открытым небом. Репортаж с интересной локации сняли Auto-consulting.

автомузей Львова, автомузей в Украине, автомузей Retro Land Lviv, ретро-авто, американские авто, Tatra 57, Rover 2000
Машины стоят под открытым небом
Фото: Auto-consulting

Основатель музея Денис уже 12 лет коллекционирует ретро-авто и их у него несколько десятков. На территории также построены павильйоны с тематическими коллекциями общей площадью 3000 кв. м.

Некоторые автомобили требуют лишь косметических работ, другим нужна полная реставрация. В экспозиции есть настоящие раритеты.

Tatra 57 и Opel Olympia
Tatra 57 и Opel Olympia
Steyr 55
Steyr 55
Tatra 600 Tatraplan
Tatra 600 Tatraplan
Saab 96
Saab 96
Mercedes-Benz Finntail
Mercedes-Benz Finntail
Rover 2000TC
Rover 2000TC
В музее хватает американских авто
В музее хватает американских авто
Ford Taunus
Ford Taunus
Citroen CX
Citroen CX
Tatra 57 и Opel Olympia
Steyr 55
Tatra 600 Tatraplan
Saab 96
Mercedes-Benz Finntail
Rover 2000TC
В музее хватает американских авто
Ford Taunus
Citroen CX

Очень редкими являются лимузин Mercedes-Benz 290 1933 года и Tatra 57 1938 года с оппозитным двигателем. Довоенный автопром также представляют Opel Olympia и Steyr 55.

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Также стоит отметить Saab 96 1960 года и британский спортивный седан Rover 2000TC 1966 года. Есть и более поздние модели вроде Mercedes-Benz Finntail, Ford Taunus и Citroen CX 70-х. А Tatra 600 Tatraplan переделана до неузнаваемости.

Локация привлекает туристов и используется для проведения автошоу

Присутствуют в музее и винтажные американские авто 50-60-х годов. И, конечно же, хватает советской техники. Кроме того, локация активно используется для проведения различных мероприятий и автошоу.

Ранее Фокус сообщал, что российские захватчики угоняют редкие ретро-автомобили. Владельцы пытаются их найти.