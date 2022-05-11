На виробництво надходить перший монгольський автомобіль: що відомо (фото)

Кросовер Bars Mozo створений у співпраці з китайським концерном Zotye та адаптований до суворого клімату Монголії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Монгольська компанія Bars Motors запускає у виробництво кросовер Mozo. Щорічно планують випускати приблизно 2500 автомобілів. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перший монгольський автомобіль допомогли створити партнери з Китаю. У Bars Motors вже давно налагодили співпрацю з концерном Zotye, а тепер в Улан-Баторі збудували лінію для збирання китайських авто.

[ + – ] В основі авто лежить китайський Zotye T500

Новий Bars Mozo створено на базі Zotye T500. Його показали ще два роки тому, але тепер модель готова до виробництва. Кросовер удосконалили та адаптували до суворого монгольського клімату. Ціна кросовера стартує з 69 мільйонів тугриків ($24 000).

Важливо

Компактні розміри та 240 км запасу ходу: представлений найдешевший німецький електрокросовер (відео)

Сімейний кросовер Bars Mozo досягає 4,6 м завдовжки й 1,85 м завширшки з колісною базою 2,7 м. В автомобіля стриманий дизайн із вигнутою віконною лінією та широкою решіткою радіатора.

У салоні встановлені цифрова панель приладів та 8,8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Об'єм багажника становить 413-1155 л. Серед доступних опцій є камери кругового огляду, панорамний дах, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль та вентиляція сидінь.

[ + – ] Серед доступних опцій є камери кругового огляду, паркувальний автопілот та адаптивний круїз-контроль.

Монгольський кросовер оснащений 1,5-літровим 156-сильним бензиновим турбомотором. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна та автоматична КПП, а ось привід може бути лише переднім.

Раніше Фокус розповідав про новий Range Rover Sport 2023. Позашляховик тепер доступний не тільки з бензиновими та дизельними двигунами, але й в електричній версії.