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Представлен самый дешевый электрокар в Европе: управлять им можно без прав (видео)

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Squad 2023, солнечные батареи, солнечные панели, городской электромобиль, электромобиль Squad
Фото: carscoops.com | Squad стоит всего 6250 евро

Squad — миниатюрный двухместный электромобиль с простым дизайном. Запас хода авто — всего 100 км, но увеличить его помогут солнечные батареи.

В Нидерландах презентовали бюджетный электромобиль Squad. Миниатюрное авто поступит в продажу с 2023 года по цене всего от 6250 евро. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Squad 2023, солнечные батареи, солнечные панели, городской электромобиль, электромобиль Squad
Компактные размеры позволяют легко найти место для парковки
Фото: carscoops.com

Squad – самый доступный европейский электромобиль, ведь он оказался немного дешевле французского Citroen Ami. Разработчики называют его связующим звеном между двухколесной техникой (мопедами, мотоциклами) и автомобилями.

Squad 2023, солнечные батареи, солнечные панели, городской электромобиль, электромобиль Squad
Салон Squad получился очень простым и скромным
Фото: carscoops.com

По сути, Squad является квадроциклом с крышей и окнами. Он рассчитан на двух человек или на водителя с багажом. У него функциональный дизайн и очень простое внутреннее убранство. Компактные размеры позволяют легко маневрировать в городе, да и найти место для парковки несложно.

Squad 2023, солнечные батареи, солнечные панели, городской электромобиль, электромобиль Squad
На крыше установлены солнечные батареи
Фото: carscoops.com

Электрокар получил два небольших мотора на задней оси, суммарно развивающих 5 л. с. Его максимальная скорость составляет 45 км/ч. В ряде стран ЕС управлять столь маломощным автомобилем можно без водительских прав.

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Запас хода электромобиля – 100 км, а батарею можно снять и заряжать в домашних условиях. Еще до 20 км в день добавляют солнечные панели на крыше. Собственно, Squad расшифровывается как Solar Quad (квадроцикл с солнечными батареями).

Производство Squad наладят с 2023 года

На электрокар уже принимают предварительные заказы. Также идет разработка более крупной и мощной четырехместной версии, способной развить 70 км/ч.

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