Представлен самый дешевый электрокар в Европе: управлять им можно без прав (видео)

Squad — миниатюрный двухместный электромобиль с простым дизайном. Запас хода авто — всего 100 км, но увеличить его помогут солнечные батареи.

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В Нидерландах презентовали бюджетный электромобиль Squad. Миниатюрное авто поступит в продажу с 2023 года по цене всего от 6250 евро. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Компактные размеры позволяют легко найти место для парковки Фото: carscoops.com

Squad – самый доступный европейский электромобиль, ведь он оказался немного дешевле французского Citroen Ami. Разработчики называют его связующим звеном между двухколесной техникой (мопедами, мотоциклами) и автомобилями.

[ + – ] Салон Squad получился очень простым и скромным Фото: carscoops.com

По сути, Squad является квадроциклом с крышей и окнами. Он рассчитан на двух человек или на водителя с багажом. У него функциональный дизайн и очень простое внутреннее убранство. Компактные размеры позволяют легко маневрировать в городе, да и найти место для парковки несложно.

[ + – ] На крыше установлены солнечные батареи Фото: carscoops.com

Электрокар получил два небольших мотора на задней оси, суммарно развивающих 5 л. с. Его максимальная скорость составляет 45 км/ч. В ряде стран ЕС управлять столь маломощным автомобилем можно без водительских прав.

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Запас хода электромобиля – 100 км, а батарею можно снять и заряжать в домашних условиях. Еще до 20 км в день добавляют солнечные панели на крыше. Собственно, Squad расшифровывается как Solar Quad (квадроцикл с солнечными батареями).

[ + – ] Производство Squad наладят с 2023 года

На электрокар уже принимают предварительные заказы. Также идет разработка более крупной и мощной четырехместной версии, способной развить 70 км/ч.

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