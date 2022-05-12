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В Китае создали оригинальный электрокар специально для женщин: он стоит всего $5900 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Chery QQ Ice Cream Joyous Peach – компактный городской электромобиль

Электрокар Chery QQ Ice Cream обзавелся женской версией Joyous Peach с оригинальной раскраской и измененной отделкой салона. Его запас хода — до 170 км.

Новый Chery QQ Ice Cream получил особую версию Joyous Peach ("радостный персик"). Создали ее специально для женщин и она уже поступает в продажу в Китае по цене от 39 900 до 49 900 юаней ($5900 – 7400). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Chery QQ Ice Cream Joyous Peach – миниатюрный трехдверный городской электрокар. Он не намного больше Смарта, но при этом является четырехместным.

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Авто оснастили скромным 27-сильным мотором
Фото: CarNewsChina

Размеры Chery QQ Ice Cream Joyous Peach:

  • Длина – 2980 мм
  • Ширина – 1496 мм
  • Высота – 1637 мм
  • Колесная база – 1960 мм
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Запас хода электрокара – до 170 км
Фото: CarNewsChina

Версия Joyous Peach отличается от Chery QQ 2022 эксклюзивной двухцветной окраской, причем ей предложены особые цвета – такие, как розовый. Кроме того, у электрокара нестандартные колесные диски с узором.

Розовая отделка с узорами присутствует и в салоне авто. Комплектация включает светодиодные фары и цифровую панель приборов.

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В салоне электромобиля появилась розовая отделка с узорами
Фото: CarNewsChina

Характеристики Chery QQ Ice Cream Joyous Peach

Электромобиль Chery QQ Ice Cream Joyous Peach оснащен миниатюрным 27-сильным мотором. Но он весит всего 700 кг, а потому может развить 100 км/ч.

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На выбор предложены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи емкостью 8,8 и 9,3 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 120 км, во втором – 170 км.

Ранее Фокус сообщал, что Brilliance подготовили новый бюджетный электрокар и предложили его в женской и мужской версиях.